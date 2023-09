Pavel zakončí návštěvu jižní Moravy, setká se starosty obcí zasažených tornádem

Brno - Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva Pavlová dnes zakončí dvoudenní návštěvu Jihomoravského kraje. Dopoledne se prezident například setká se starosty obcí zasažených tornádem, odpoledne pak s vinaři. V úterý jednal s vedením kraje, města Brna i zástupci firem.

Pavel svůj dnešní program zahájí na Břeclavsku setkáním se starosty obcí, které v červnu 2021 zasáhla extrémní bouře s krupobitím a tornádem a způsobila škody přibližně za 15 miliard korun. V obci Hrušky, která patřila mezi zasažené, je na programu i setkání a debata s občany ve školní tělocvičně. Odpoledne prezident navštíví archeologické naleziště Hradisko u Mušova. Následovat bude briefing a setkání s vinaři v Dolních Dunajovicích.

Na závěr dvoudenní návštěvy jižní Moravy si prezident prohlédne velitelství vzdušných sil české armády v Náměšti nad Oslavou na Vysočině. Základna vrtulníkového letectva v srpnu dostala ze Spojených států první víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom. V součtu tak už má čtyři nové americké vrtulníky, jimiž česká armáda nahradí ruskou techniku. Celkem Česko pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper, vyrábí je firma Bell. Kromě 12 nových vrtulníků armáda z USA získá zdarma i osm modernizovaných strojů jako ocenění za pomoc Ukrajině. Česká armáda tak bude mít 20 amerických strojů, deset typu Venom a stejný počet typu Viper. Všechny vrtulníky Viper a Venom by do ČR měly dorazit do konce příštího roku.