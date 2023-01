Pavel vyzval Babiše ke zklidnění situace ve společnosti, expremiér se ohradil

Praha - Kandidát na prezidenta Petr Pavel vyzval svého soupeře Andreje Babiše ke zklidnění situace ve společnosti. Vyčítá mu, že vlivem jeho kampaně dosáhl konflikt kritické hladiny. Chce po něm, aby stáhl všechny reklamní materiály, kde používá strach ze zatažení do války, omluvil se vojákům a veřejně slíbil neútočit a neeskalovat situaci v nadcházejících televizních debatách. ČTK to sdělila Pavlova mluvčí Eva Hromádková, výzvu Pavel zveřejnil také na twitteru. Babiš považuje výzvu za nesmyslnou, na tiskové konferenci řekl, že vojáky vždy podporoval. Pavel by podle expremiéra měl spíše odsoudit agresivní chování na mítincích.

Ve videu, které Babiš zveřejnil na twitteru, kritizoval Pavlovy příznivce za narušování jeho setkání s voliči. Nejde podle něj o projev demokracie.

"Důsledkem Vaší kampaně konflikt ve společnosti dosáhl kritické hladiny a musíme ho zmírnit. Ať vyhraje kdokoliv z nás, uvědomte si odpovědnost za to, v jakém stavu bude naše společnost po volbách," uvedl Pavel. Protikandidáta proto vyzval, aby stáhl všechny reklamní materiály, kde používá strach ze zatažení do války, omluvil se vojákům a jejich rodinám kvůli poškození jejich pověsti ve společnosti a veřejně vyslovil závazek neútočit a neeskalovat situaci v televizních debatách.

Závěrečnou část kampaně doprovází zejména téma války. Babiš byl kritizován za billboard s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Po kritice slíbil slovo voják nahradit generálem. Oponentům vadí i následný billboard "Generál nevěří v mír" s dovětkem "Volte mír. Volte Babiše". Podle kritiků se Babiš snaží téma války využít ve svůj volební prospěch.

"Já se ohrazuju proti tvrzení o vojácích. Já jsem byl ten, který vojáky podporoval, navštívil jsem vícero posádek, navýšil jsem rozpočet (ministerstva obrany) ze 42 miliard až na 85 miliard, společně s vojáky jsme bojovali proti covidu," reagoval Babiš. Uvedl, že ho mrzí, že Pavel místo odsouzení agresivního chování na mítincích dává do prostoru nesmyslné výzvy. "Naši voliči a členové neútočí, útočí podporovatelé pana Pavla," dodal šéf hnutí ANO.

V sobotu Babiš oznámil, že obdržel dopis s nábojem a urážkami určený jeho manželce Monice. Výhrůžky odsoudil Pavel i například premiér Petr Fiala (ODS). Babiše již o víkendu oba vyzvali, aby kampaň změnil. Dnes Babiš na tiskové konferenci řekl, že ráno dostal anonym, který mu v případě zvolení prezidentem hrozí smrtí. Kvůli výhrůžkám zrušil dnešní výjezd do Hradce Králové a oznámil, že do druhého kola volby, které se uskuteční v pátek a sobotu, nepovede kontaktní kampaň.

Kampaň v posledních dnech omezil i Pavel, za voliči do Kolína a Příbrami neodjel kvůli nemoci. S Babišem se ale střetne ve středu v debatách na serveru Novinky.cz a v televizi CNN Prima News. Na středeční odpoledne Pavlův tým oznámil tiskovou konferenci.