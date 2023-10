Pavel vyjádřil podporu Moldavsku v cestě do Evropské unie

Praha - Český prezident Petr Pavel po jednání s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou na Pražském hradě vyjádřil Moldavsku podporu v cestě do Evropské unie. Evropa musí podle něj být jednotná, aby v Moldavsku i dalších zemích nedostávaly prostor státy, které je chtějí rozvracet a destabilizovat. Sanduová poděkovala za českou podporu v rozvojové spolupráci i v podpoře evropské integrace Moldavska.

Přístupové rozhovory s unií jsou podle Pavla vždy "dvousměrnou silnicí". "Úspěch závisí na tom, jak si strany jdou naproti. Ze strany ČR je plná podpora, aby Moldavsko bylo přijaté do EU co nejdříve. Pokud se bude dařit splňovat složité legislativní i jiné úkoly tak, aby ekonomika a sociální systém byly sladěné, považuji za realistický termín 2030," uvedl Pavel.

Pozváním Sanduové do Prahy chtěl Pavel vyjádřit jednoznačnou podporu stabilitě Moldavska a jeho prozápadního směřování v nelehké situaci, kdy na sousední Ukrajině vede Rusko agresivní válku. "Moldavsko samo je cílem velice silného destruktivního působení ze strany Ruské federace," řekl Pavel. Na mapě Evropy podle něj nesmí být místa, kam mohou země bojující proti demokracii napřít své úsilí a získávat tam díky rozvracení a destabilizaci laciné body.

Česko může být podle Pavla nápomocné v integračním procesu. "Můžeme sdílet naše zkušenosti a radit, kde si dát pozor. Aby si nenabíhali tam, kde jsme si nabíhali my," uvedl. Sanduová ocenila českou pomoc v oblasti rozvojové spolupráce i integrace do EU. Česko podle ní dokáže pomoci Moldavsku vždy v nejsložitějších situacích, zopakovalo se to i v rámci dění kolem ruské invaze na Ukrajinu. "Moldavsko si našeho vztahu s ČR váží, díky němu máme větší možnosti," uvedla.

Vyzdvihla také důležitost vzájemného obchodu. Zmínila například, že Česko je v Evropě třetím nejvýznamnějším trhem při exportu moldavského vína. Sanduová ve vzájemném obchodě velký potenciál, pro české firmy se podle ní nabízí v Moldavsku řada investičních příležitostí. Pavla pozvala na návštěvu Moldavska.