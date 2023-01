Pavel vyhrál první kolo prezidentských voleb, v dalším ho podpoří i někteří neúspěšní kandidáti

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která skončila na třetím místě v prvním kole prezidentských voleb, bude podporovat vítěze prvního kola Petra Pavla verbálně, sdílením reklamních ploch či společnými vystoupeními. Na společné tiskové konferenci Nerudová vyzvala své voliče, aby dorazili ke druhému kolu voleb a volili Pavla. Jeho protikandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní představuje zlo, které nesmí skončit na Hradě.

Podporu Pavlovi v dopise příznivcům následně vyslovil i další neúspěšný kandidát, senátora Pavel Fischer. S Pavlem vystoupí tento týden na akcích v Ostravě nebo v Brně. Pomoc Pavlovi v kampani nabídnul i další jeho protivník z prvního kola Marek Hilšer. Například prezident Miloš Zeman ale dá ve druhém kole hlas Pavlovu protikandidátovi, expremiérovi Andreji Babišovi. Zdůvodnil to větší politickou zkušeností opozičního lídra a tím, že v drtivé většině civilizovaných zemí není hlavou státu voják. Na Pavlovu vojenskou kariéru se přitom odvolává i Babiš, který nechal hned po těsné prohře v prvním kole vylepit billboardy se sloganem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Pavlovi šance by mohlo negativně ovlivnit i to, pokud by Babiše podpořilo třeba hnutí SPD.