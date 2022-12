Pavel vybral na kampaň přes 35 milionů, Nerudová spustila dárcovskou kampaň

Praha - Kandidát na prezidenta Petr Pavel již vybral na svou kampaň přes 35 milionů korun. Blíží se tak k dosažení potřebné částky, kterou může maximálně investovat před prvním kolem prezidentské volby. Danuši Nerudové dosud na její transparentní účet doputovalo přes 23 milionů korun, peníze nyní vybírá i přes dárcovskou kampaň. Andreji Babišovi kampaň platí jeho hnutí, na příslušný účet zatím poslalo deset milionů korun. Vyplývá to z transparentních účtů jednotlivých kandidátů.

Účastníci prezidentské volby mohou dát do své kampaně 40 milionů korun před prvním kolem, v případě postupu do kola druhého se jim limit zvýší o dalších deset milionů. Pavel měl k pátečnímu večeru na kontě asi 35,5 milionu korun. Použil z nich 25 milionů. Na účet mu přišly peníze více než 900krát, výrazně častěji než ostatním kandidátům. Manažerka jeho kampaně Pavla Nýdrle v úterý na tiskové konferenci řekla, že přes 50.000 korun mu poslalo přes 100 podporovatelů, přes 250.000 dostal od téměř 40 sponzorů. Mezi poslední velké dárce patří například podnikatel Dalibor Dědek, který Pavlovi věnoval ve čtvrtek milion korun. Peníze Pavel investoval třeba do reklamy, billboardů nebo správy sociálních sítí.

Podle průzkumů veřejného mínění k dalším hlavním favoritům volby patří Babiš a Nerudová. Babišovi jeho kampaň platí hnutí ANO, které na účet určený pro Babišovu kandidaturu převedlo deset milionů korun. Použilo z nich necelý milion, a to hlavně na propagační předměty. Babiš avizoval, že do nákladů započte i 8,5 milionu korun jako podíl na nákladech hnutí ANO v kampani do senátních a komunálních voleb, ve kterých se intenzivně angažoval.

Kromě účtu hnutí ANO Babiš zřídil i oficiální transparentní účet. Mnoho lidí jej využilo, stejně jako před pěti lety v případě prezidenta Miloše Zemana, k zasílání haléřových darů doprovázených často ostrými vzkazy. Skutečných darů dostal Babiš výrazně méně než jeho hlavní protikandidáti.

Podobné vzkazy chodí na účty i Pavlovi a Nerudové, je jich ale podstatně méně. Nerudová dosud na účtu od příznivců sesbírala přes 23 milionů korun, utratila asi polovinu. Platila třeba za reklamní předměty, koordinaci sběru podpisů nebo za pronájem prostor či správu sociálních sítí. V pátek její mluvčí Filip Vích informoval, že Nerudová na platformě Donio spustila dárcovskou kampaň. Snaží se jejím prostřednictvím vybrat milion korun, od začátku prosince získala asi 400.000 Kč. Lidé za podporu mohou dostat podle výše příspěvku třeba trička, mikiny nebo vstupenku do volebního štábu Nerudové.

Další kandidáti za první trojicí zaostávají ve voličských preferencích i v prostředcích, které na kampaň mají. Ve volebních průzkumech se na čtvrtém místě objevuje Pavel Fischer, který dosud obdržel od příznivců necelé dva miliony korun, využil z nich asi 800.000 korun. Marek Hilšer si kampaň platí hlavně z peněz, které dostal za zvolení senátorem, menší příspěvky mu chodí i od podporovatelů. Celkem měl dosud k dispozici přes 800.000 korun, většinu peněz již použil.

Jaroslav Bašta, kterého nominovali poslanci za SPD, spoléhá v kampani zejména na stranické peníze. Dosud mu strana takto poslala přes devět milionů korun, většinu z nich investoval do natočení videa, pronájmu reklamních ploch nebo do roznášky letáků.

Josef Středula dosud vybral asi 1,5 milionu, Tomáš Zima necelé dva miliony a Denisa Rohanová 40.000 korun.