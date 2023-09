Pavel viděl v New Yorku výstavu umělců z ČR i mrakodrap One Vanderbildt

Prezident Petr Pavel v New Yorku věnoval část svého programu českým krajanům a mimo jiné navštívil výstavu v Českém centru nebo mrakodrap One Vanderbildt. Na snímku hovoří s českou výtvarnicí Kristynou Milde.

New York - Prezident Petr Pavel ve čtvrtek v New Yorku věnoval část svého programu českým krajanům a mimo jiné navštívil výstavu v Českém centru nebo mrakodrap One Vanderbildt. Na výstavě připravené u příležitosti 30 let od rozdělení Československa se prezident setkal i s její kurátorkou Charlottou Kotíkovou, pravnučkou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

"Budu se věnovat všem úspěšným Čechům, kteří v Americe působí v oblasti kultury, sportu, byznysu nebo třeba vědy," řekl Pavel novinářům. Důležitá pro něj byla česká stopa i při návštěvě mrakodrapu One Vanderbildt na Manhattanu se známou vyhlídkou, protože na technologickém vybavení budovy se podílela česká start-upová firma Sharry.

Do České národní budovy se prezident vypravil po schůzkách s mongolským prezidentem a premiérem Andorry. Navštívil tam výstavu nazvanou Amicable Separation (Přátelská rozluka), která má podle kurátorky Kotíkové ukázat, že rozdělení Československa bylo i v mezinárodním kontextu výjimečnou záležitostí a také příležitostí pro české i slovenské umělce, kteří se podle ní v mezinárodním kontextu prosazují čím dál víc. I díky tomu autorka výstavy mohla vybrat vystavující z řad výtvarníků, kteří v USA v poslední době absolvovali umělecké rezidence nebo získali stipendia.

Výstavou prezidenta kromě Kotíkové provedl také ředitel Českého centra Miroslav Konvalina a několik vystavujících umělců, například Radek Brousil, Marek a Kristýna Mildeovi nebo Adam Vačkář, který Pavla zaujal svým videem, které ukazuje znovuzrození lesa po požáru v národním parku České Švýcarko.

"Úplně jsem nečekala, že ta díla budou mít nějaké společné téma, ale je to příroda. Umělcům leží na srdci téma, jak přírodu ničíme," řekla ČTK Kotíková. "Dalším spojujícím prvkem jsou pak technologie," dodala.