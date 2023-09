Pavel v USA navštívil závod české zbrojovky Colt, prohlédl si výrobu

Český prezident Petr Pavel si pobyt v New Yorku zpestřil ranním během v Central Parku, 20.září 2023.

Český prezident Petr Pavel si pobyt v New Yorku zpestřil ranním během v Central Parku, 20.září 2023. ČTK/Penkalová Lenka

Hartford (USA) - Prezident Petr Pavel dnes navštívil továrnu zbrojařské firmy Colt v americkém Hartfordu, která má české majitele, a prohlédl si tamní výrobu střelných zbraní. Tradiční značka patří od roku 2021 skupině Colt CZ, která až do loňska nesla název CZG – Česká zbrojovka Group. S americkou investicí pomáhal české firmě i nynější prezidentův poradce Petr Kolář, který je nyní v USA společně s Pavlem.

Výrobní závod Coltu ve státě Connecticut byl poslední zastávkou prezidentovy návštěvy USA, jejíž hlavní náplní byla jednání na půdě OSN v New Yorku. S americkými představiteli se Pavel nesešel a kvůli projevu na Valném shromáždění OSN nestihl ani pozdravit prezidenta Joea Bidena.

„Já v tom vidím obrovský příklad toho, jak u nás vzniká nejen technologická základna, ale i kapitál, který je schopen přebírat i tak ikonické značky jako je Colt a postupně dostávat Českou republiku do světa, na světové trhy,“ řekl Pavel novinářům ohledně akvizice Coltu.

Pavla v Hartfordu hostilo vedení společnosti, včetně předsedy představenstva skupiny Colt CZ Jana Drahoty a generálního ředitele firmy Colt Dennise Veilleuxa. Pro Colt CZ pracuje také bývalý diplomat Kolář, který s prezidentem do USA odcestoval jako člen jeho delegace. Novinářům řekl, že na zařazení návštěvy Coltu do programu se nijak nepodílel.

„Já jsem v tom žádnou roli nesehrál, prezident ví, že jsem Coltu s jeho investicí v Americe pomáhal, ví, že jsem na to hrdý,“ řekl.

Prezident odpovídal i na dotazy novinářů, které se týkaly společenské odpovědnosti výrobců zbraní v zemi, kde v roce 2021 zahynulo kvůli střelným poraněním skoro 50.000 lidí. „To asi není správný pohled… , že dochází-li k některým trestným činům s použitím palných zbraní, tak všichni výrobci palných zbraní jsou za to zodpovědní,“ uvedl český prezident. „Je potřeba vidět řešení v legislativě, v omezení přístupu ke zbraním, v jejich registraci, kontrole, než ve výrobě. Pokud by je nevyráběl Colt, bude je vyrábět jiná společnost a budou se do Spojených států dovážet,“ dodal.

V továrně v Hartfordu, kde pracuje kolem 350 lidí, Colt vyrábí například pistole, revolvery Colt Python, pušky M4 a M16 nebo zbraně pro sportovní střelbu.

Holding Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems. Skupina má sídlo v České republice a výrobní kapacity v Česku, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává více než 2000 lidí.

Za první letošní pololetí holding vykázal výnosy 6,9 miliardy korun. Meziročně byly nižší o 2,7 procenta, a to kvůli poklesu prodeje zbraní, dopadům přepočtu z cizích měn a meziročně nižším prodejům v USA. Upravený zisk zbrojařské skupiny dosáhl od ledna do června 1,19 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 1,3 procenta. Na celkových výnosech skupiny Colt CZ se výnosy v USA podílejí skoro polovinou.