Pavel ukončil dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje

Karviná - Prezident Petr Pavel dnes ukončil dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje, čímž završil své cesty do tzv. strukturálně postižených krajů, za které jsou označovány Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Řešení jejich problémů bude podle prezidenta vyžadovat mnohem více individuální a decentralizovaný přístup. Na severní Moravě a ve Slezsku upozorňoval podobně jako dříve v Karlovarském kraji na odliv mladých lidí z regionu. O výsledcích cest chce mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Pavel poznamenal, že situace ve všech třech krajích se místo od místa výrazně liší a problémy částí regionů jsou založeny na zcela jiných strukturálních potížích. Poukázal na to, že dosavadním přístupem nejsou řešitelné například některé problémy v Karviné nebo v Orlové. "Kde se jasně ukazuje, že například nastavení naší sociální politiky, nastavení sociálních dávek, odebrání pravomocí pracovat s tímto nástrojem od obcí směrem do centra tady vytváří mnohem více problémů, než je tomu ve velkých městech, a bez zásahu zvenčí ty problémy nejsou schopny řešit," řekl.

Prezident znovu poukázal na odcházení mladých lidí z Moravskoslezského kraje. "Struktura obyvatelstva se mění takovým způsobem, který moc perspektivy nedává," podotkl. Česko podle něj nesmí dopustit situaci, kdy zůstanou některá města na chvostu a nebudou mít šanci se z této pozice vymanit. Řekl, že by to narušilo vnitřní soudržnost a vytvořilo pnutí ve společnosti.

Pavel se dnes po více než 30 letech stal prvním prezidentem, který fáral do některého z dolů v Ostravsko-karvinském revíru. Podíval se do desátého patra šachty černouhelného dolu Darkov, v němž skončila těžba předloni v únoru. Uvedl, že pod zemí šli asi 400 metrů pěšky a další asi 1,5 kilometru jeli důlním vláčkem. Prohlédl si, jak se uzavírají jednotlivé chodby a jak postupuje likvidace dolu. "Pro mě to byla vítaná příležitost, jak se aspoň trošku podívat na práci, kterou havíři na Ostravsku dělali dlouhé roky. Je to taky trošku smutná situace, zvlášť pro ně, když tady byli zvyklí dělat desítky let a teď to uzavírají," řekl po vyfárání. Následně se ve společenské místnosti setkal s více než stovkou zaměstnanců dolu.

Na novinářský dotaz po návštěvě kraje prezident také vyjádřil zklamání z doporučení Mezinárodního olympijského výboru k návratu neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží. Některých z nich mu je líto, ale je přesvědčen, že Rusko a Bělorusko sport používají jako nástroj své propagandy. Dodal, že Rusko by podle něj mělo být za to, co dělá, vystaveno mezinárodní izolaci do té doby, než se vrátí k respektu k základním normám mezinárodního práva.

Návštěva Moravskoslezského kraje byla první po Pavlově inauguraci. v úterý ji zahájil na krajském úřadu, kde se setkal spolu se svou ženou Evou s hejtmanem Ivem Vondrákem (dříve ANO). Navštívil i Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, nošovickou automobilku Hyundai Motor Manufacturing Czech či nový City Campus Ostravské univerzity. Setkal se rovněž s primátorem Tomášem Macurou (dříve ANO) a debatoval s občany.

Dnes ocenil společenskou odpovědnost některých firem k městům a regionu, jmenoval Třinecké železárny a právě automobilku Hyundai. Podílí se podle něj velice výrazně na kvalitě života v těchto městech.

Hejtman Vondrák, stejně jako ostravský primátor Macura, veřejně podpořili Pavla v prezidentské volbě na úkor svého tehdejšího stranického šéfa a Pavlova protikandidáta Andreje Babiše (ANO). Oba severomoravští politici se kvůli tomu dostali do sporů s vedením hnutí, z něhož nakonec vystoupili. Macuru ze svého středu vyloučil i klub zastupitelů hnutí ANO. Pavel v úterý odmítl, že by jejich podpora byla faktorem při výběru zastávek v regionu.

Moravskoslezský kraj vyčíslil náklady dvoudenní prezidentské návštěvy na 32.000 korun. Pobyt Petra Pavla v regionu tak byl levnější než poslední, třídenní návštěva předchozího prezidenta Miloše Zemana v roce 2018, která stála 174.000 korun. Mluvčí kraje Nikola Birklenová připomněla, že Zemanova návštěva byla třídenní a kraj ji celou spoluorganizoval s prezidentskou kanceláří. Nyní byl v režii kraje pouze úterní pracovní oběd a setkání se středoškoláky ve Frýdku-Místku.