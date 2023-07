Pavel: Stát by měl spolu s blokem v Dukovanech stavět i reaktor v Temelíně

České Budějovice - Stát by měl se stavbou nového bloku v Dukovanech začít zároveň stavět i malý modulární reaktor v Temelíně. Novinářům to dnes při návštěvě Jihočeského kraje řekl prezident Petr Pavel. Budoucnost energetiky v Česku je jednoznačně spojená s jádrem, dodal. První reaktor bude stát v roce 2032 v Temelíně, řekli již dříve zástupci ČEZ.

"Já se problematice energetiky a energetické bezpečnosti pro Českou republiku věnuji dlouho. A už v kampani jsem kontaktoval řadu odborníků. Na základě toho jsem přesvědčen o tom, že pro Českou republiku je budoucnost energetiky jednoznačně spojená s jádrem, ale také o tom, že v rámci jaderné energetiky musíme mít ten správný mix. To znamená jak velké reaktory, tak ty malé modulární. A myslím si, že by bylo správné, abychom v národní energetické strategii zvolili cestu paralelní výstavby jak velkého reaktoru v Dukovanech, tak malého v Temelíně," řekl prezident. Bude podle něj "samozřejmě na vládě, jak situaci posoudí". "Ale já budu dál pracovat i s odborníky na tom, abychom dali dohromady optimální cestu pro Českou republiku," uvedl.

U Temelína bude malý modulární reaktor, jde o pilotní projekt v ČR. ČEZ loni zakončil první fázi geologických průzkumů místa u Jaderné elektrárny Temelín, kterou pro malý modulární reaktor vyčlenil. Malý reaktor by mohl být hotový v letech 2032 až 2035. Kolik bude stavba reaktoru stát, zatím není jasné.

"Tyto technologie budou přelomové. Hodí se jako doplnění velkých tlakovodních reaktorů, obzvlášť do lokalit, kde byly uhelné elektrárny, které budou končit, (do lokalit), kde jsou plynové elektrárny," řekl již dříve generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Malé modulární reaktory jsou podle něj skoro tak velké jako jaderné bloky v Dukovanech. Staví se ale snáz a rychleji než velké jaderné reaktory. Podle ČEZ by mohly být v Temelíně, Tušimicích, Prunéřově, Ledvicích, Poříčí, Dětmarovicích a Dukovanech.

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva zahájili dnes dvoudenní návštěvu Jihočeského kraje. Prohlédli si už českobudějovické letiště, odkud začnou první cestující létat za 14 dní. Prezidentský pár také navštívil budějovickou továrnu firmy Koh-i-noor Hardtmuth. Šéf firmy Vlastislav Bříza předal prezidentovi plnicí pero z edice prezidentských per. Sérii čítající deset kusů vyrobila společnost v roce 2008. "Pero s pořadovým číslem jedna obdržel Václav Klaus. Druhé pero v pořadí měl obdržet prezident Miloš Zeman. Ten ho však odmítl převzít, a Koh-i-noor se proto rozhodl vystavit 'dvojku' v muzea. Třetí pero nyní převzal Petr Pavel," uvedl mluvčí firmy Jan Kubát.

Pavel se také setkal s hejtmanem Martinem Kubou (ODS) a zástupci samospráv. Odpoledne vyšel prezident na horu Kleť, večer pojede na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Na divadelním představení tam dosud nebyl. Jihočeské divadlo tam odehraje benefičně komedii Ženy Jindřicha VIII. s Petrem Rychlým v hlavní roli. Výtěžek získá centrum Arpida, které poskytuje rehabilitaci lidem se zdravotním postižením.

Petr Rychlý se na hraní pro prezidenta těší, v druhém kole prezidentské volby mu dal hlas. "Je hezké, že prezident přijede. Možná ho při představení přivítám (coby král) jako svého kolegu. Mám rád, když lidé z politiky mají zájem o kulturu. Měl jsem rád ministra kultury Pavla Dostála, který jezdil na premiéry po všech divadlech země české," řekl ČTK herec. Pro prezidenta již hrál, pro Václava Havla, přímo na Hradě, v začátcích Shakespearovských slavností. Bylo to představení Romeo a Julie, v němž ztvárnil Benvolia.

Ve středu navštíví prezidentský pár při své první oficiální návštěvě jižních Čech zámek v Českém Krumlově, amfiteátr v Hořicích na Šumavě, kde se hrávají pašijové hry, spatří i ukázky práce Vodní záchranné služby a jihočeské brigády záchranných psů v Dolní Vltavici.