Pavel složil prezidentský slib, na Hrad vrátil standartu a chce slušnost

Společná schůze obou komor Parlamentu, na které nově zvolený prezident Petr Pavel složil slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). 9. března 2023, Vladislavský sál, Pražský hrad. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Navrácení bývalé standarty poničené na protest proti politice tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, a příslib návratu k důstojnosti a slušnosti zarámovaly nástup nového prezidenta Petra Pavla. Na společné schůzi obou komor Parlamentu složil Pavel ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib a zahájil pětileté funkční období.

Pavel byl zvolen prezidentem na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Na Pražském hradě vystřídal Miloše Zemana. Se Zemanem dnes za účasti manželek Evy a Ivany v poledne Pavel poobědval. Po slavnostním slibu pronesl inaugurační projev, pozdravil občany na třetím hradním nádvoří, položil květinu u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a promluvil k asi 2500 hostům na slavnostní číši vína ve Španělském sále.

Slib Pavel složil s dlaní položenou na ústavu do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Krátce po přísaze zahřmělo z nedalekého Petřína 21 dělových salv, v sále samotném zněla česká hymna. Pavlův příchod do sálu i odchod doprovázel dlouhý aplaus zákonodárců a hostů, později si ho Pavel vysloužil i od svých příznivců na z větší části zaplněném třetím nádvoří. Tam se naopak pískalo, když se na velkoplošné obrazovce objevil Zeman. Policie na dotaz ČTK uvedla, že odhadem počtu účastníků nedisponuje.

Pavel na balkonu na třetím nádvoří promluvil o hodnotách státu a rozvinul prezidentskou standartu, kterou v roce 2015 skupina Ztohoven vyměnila za rudé trenýrky na protest proti politice tehdejšího prezidenta Zemana. Standarta prošla restaurováním a vrátily se na ni symboly, které umělci odstranili a rozstříhali. Vrátit standartu slíbil Pavel vrátit na Hrad v době kampaně, stane se součástí prohlídkového okruhu.

V inauguračním projevu Pavel připomněl svůj slib vrátit do vedení země důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo. Míní, že společnost není rozdělená, pouze si zvykla mluvit hlavně o tom, co ji dělí. Češi svým hlasováním ve volbách podle Pavla dali najevo, že upřednostňují pravdu a slušnost před nenávistnými útoky a překrucováním reality.

Pavel také slíbil brzy zveřejnit plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl. Chce pokračovat v cestách do regionů, více otevřít Hrad a vrátit na něj transparentní komunikaci. Podporovat bude opatření k uzdravení veřejných financí, ač budou podle něj někdy bolet.

Politology zaujal v inauguračním projevu apel na snahu poučit se z neúspěchu, nemalomyslnět a zkoušet věci znovu. Stanislav Balík i Ladislav Mrklas také v komentářích pro ČTK ocenili, že Pavel si na rozdíl od svého předchůdce Zemana nevyřizoval účty. Balík projev obsahově označil za zajímavý mix témat a poukázal na to, že Pavel příliš nezmiňoval vnitrostátní politiku. Podle Mrklase je to tak v pořádku, protože prezident by měl vnitrostátní politiku komentovat jen obecně a umírněně.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že atmosféra na inauguraci byla jiná než před pěti a deseti lety, kdy skládal slib Zeman. Cítit podle něj byly radost, ulehčení a důvěra v budoucnost. Zeman podle něj záměrně rozděloval společnost, těší se proto na spolupráci s Pavlem, který chce usilovat o opak. Bývalý premiér Babiš a Pavlův soupeř z druhého kola volby nechtěl inaugurační projev příliš komentovat. Vyjádřit se chce poté, až Pavel oznámí svůj názor na nižší červnovou valorizaci penzí, kterou prosadila vláda v Parlamentu.

Pražský hrad byl při inauguraci otevřený pro veřejnost, která mohla slavnostní akt sledovat na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí a třetím hradním nádvoří. Slavnostní odpoledne dnes završí modlitba ve svatovítské katedrále.