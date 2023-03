Pavel si nechá vyhotovit oficiální portrét, seznamoval se s Hradem

Praha - Prezident Petr Pavel souhlasí s vyhotovením svého oficiálního portrétu. Fotografování jeho tým zajistí vlastní produkcí, řekla novinářům Pavlova mluvčí Markéta Řeháková. Pavel dnes zahájil svůj první pracovní den v úřadu prezidenta. Vedle jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí se seznámil s prostory Pražského hradu, jeho zaměstnanci nebo s Lumbeho vilou, v níž by mohl v týdnu bydlet.

"Pan prezident svolil k tomu, že oficiální portrét se fotit bude," řekla mluvčí. Nebude ho podle ní zajišťovat ČTK jako v minulosti. "Bude to naše vlastní produkce. Zatím ještě nemáme termín, projekt se připravuje, ale bude určitě brzy," doplnila.

Pavel původně neměl zájem ani o oficiální portréty, ani o známky se svou podobiznou. Když ale viděl, jakou nevoli to vzbudilo mezi občany, rozhodl se tomu dát "volný průběh".

Pavel si první den ve funkci vedle jmenování Hladíka, které se uskutečnilo v 09:00, prohlédl kanceláře na Pražském hradě. Podíval se také, kde by mohl na Hradě bydlet. Pavel řekl ve čtvrtek České televizi, že přes týden bude pobývat v areálu Hradu, na víkendy, když nebude mít pracovní povinnosti, by rád s manželkou jezdil do jejich domu v Černoučku na Litoměřicku. V oficiálním bytě přímo na Hradě bydlet nechce. "To je opravdu bydlení na zámku, to si nedokážu úplně představit," řekl. Podle Řehákové stěhování nastane až po bezpečnostní kontrole.

Nejpravděpodobnější variantou bydlení je empírová Lumbeho vila nedaleko Jeleního příkopu, ve které pobýval bývalý prezident Václav Klaus a zpočátku i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Prezidentský pár si dnes prohlédl vilu i některá další místa, například hradní skleníky. "Dnes jsme se šli poprvé podívat do Lumbeho vily a okolí. Evě se nejvíc líbilo ve sklenících, kde se kromě krásných květin, ovoce a zeleniny personál stará i o zdomácnělé kočky. U mě zabodovala půda, kde si dovedu představit ideální 'man cave' neboli chlapskou zašívárnu," uvedl večer Pavel na twitteru.

Komunističtí prezidenti využívali k bydlení takzvaný Domeček, tedy rezidenci v Královské zahradě. Exprezident Václav Havel v něm bydlel několik měsíců. Podle dostupných informací Domeček v poslední době využívala Zemanova dcera Kateřina, v Lumbeho vile pobývala Zemanova manželka Ivana.

Pavel se dnes také seznámil se zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky. V plánu měl i poradu se svým týmem k programu na další dny. O víkendu se bude radit s týmem a svými poradci ohledně vytvoření plánu na prvních 100 dnů ve funkci, který avizoval ve svém inauguračním projevu. Zveřejněn bude podle Řehákové počátkem týdne. Pavel bude s týmem mluvit i o naplňování svých priorit v následujících měsících i letech.

V pondělí odjede na první zahraniční cestu na Slovensko, ve středu bude mít schůzku se zástupci opozičního hnutí ANO k valorizaci důchodů. Po ní bude chtít okomentovat svůj další postup ohledně tohoto sporného zákona. Ve čtvrtek a v pátek navštíví Polsko, chystá se i cesta do Německa. Návštěva zahraničního státníka v ČR podle Řehákové zatím v plánu není. Podrobnosti ohledně avizované cesty na Ukrajinu chce domluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, se kterým si bude telefonovat v nejbližších dnech.

Krátce po Pavlově čtvrteční inauguraci změnily svou podobu webové stránky Hradu, další změny v komunikaci se chystají. Tým nového prezidenta odmítl převzít od mluvčího prezidenta Zemana Jiřího Ovčáčka jeho twitterový účet, který má přes 100.000 sledujících, uvedl dnes Deník N. Ovčáček už dříve Pavlově mluvčí nabídl, že je připravený data a přístupy k profilu předat týmu nového prezidenta. "O předání účtu Jiřího Ovčáčka nemáme zájem, protože je ve vnímání veřejnosti zcela jednoznačně spojen s jeho osobou, prezidentstvím Miloše Zemana a stylem jeho komunikace. Na tuto éru nechceme navazovat a považujeme za důležité se i komunikačně jasně oddělit," řekla Deníku N Řeháková.