Pavel se v pátek setká se Schillerovou a Havlíčkem kvůli návrhu růstu penzí

Ústí nad Labem - Nastupující prezident Petr Pavel se v pátek sejde s předsedkyní poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou a místopředsedou Sněmovny za ANO Karlem Havlíčkem jako zástupci opozice, chce znát jejich názor na vládní návrh snížení valorizace penzí. Pavel to dnes řekl novinářům v Ústí nad Labem při své jednodenní návštěvě kraje.

O návrhu valorizace důchodů Pavel ve středu mluvil s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Nově zvolený prezident ke středeční schůzce dnes uvedl, že chtěl od ministra znát nejen to, co se týká uvedeného návrhu, ale i širší kontext v rámci celé důchodové reformy, tedy jaké jsou možnosti, alternativy, případně co z toho vyplyne. "Dřív než si na to udělám obrázek, budu chtít diskutovat i s dalšími. Debatuji o tom se svými experty na ekonomiku a zítra (v pátek) se sejdu se zástupci opozice, konkrétně s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem, abych si vyslechl jejich názor na věc. Teprve potom k tomu zaujmu nějaké stanovisko," uvedl Pavel na dotaz, zda by případný zákon ohledně nižší valorizace penzí podepsal.

K tématu důchodové reformy se Pavel dnes už vyjádřil při návštěvě České Kamenice na Děčínsku. Lidem na náměstí tam řekl, že řešení uvažovaného prodloužení věku odchodu do penze musí být pružnější a vyhovovat lidem různých profesí a rovněž jejich schopnostem po zdravotní stránce.

Cesta na sever Čech je Pavlovým druhým výjezdem do regionů po volbách, minulý týden byl v Karlovarském kraji. V Ústí nad Labem si dnes mimo jiné prohlédl základní školu Mojžíř v sociálně vyloučené lokalitě. Návštěvu zakončí na Univerzitě J. E. Purkyně, kde je na programu setkání se studenty a veřejností.