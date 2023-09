Pavel se v New Yorku setká i se zástupci krajanů a podnikatelů

Praha - Prezident Petr Pavel se při blížící se návštěvě Spojených států setká také s předními zástupci krajanské komunity či podnikatelů v New Yorku. Bude mít i řadu bilaterálních jednání. Vyplývá to z materiálů k účasti na 78. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (VS OSN), které dnes schválila vláda. ČTK je má k dispozici. Do USA vyrazí také ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), kterého vedle dvoustranných jednání čekají například zasedání šéfů diplomacií států EU a NATO.

VS OSN se podle materiálů zúčastní prezidenti, premiéři, ministři zahraničí a další vysocí představitelé všech 193 členských států OSN. Vedoucím české delegace bude Pavel. Při všeobecné rozpravě, která se bude konat mezi 19. a 26. zářím, bude mít Česko národní projev.

Uskuteční se také například summit k cílům udržitelného rozvoje, a to 18. září. O dva dny později se bude konat summit ke klimatickým změnám a další den zasedání na vysoké úrovni k pandemiím. Kromě multilaterálních akcí Pavel i Lipavský budou jednat bilaterálně s některými protějšky z členských států OSN a sekretariátu organizace.

Ve středu 20. září se také uskuteční slavnostní večeře ke 30. výročí vzniku Česka a Slovenska a členství zemí v OSN v České národní budově v New Yorku, akci společně zaštiťují prezidenti Petr Pavel a Zuzana Čaputová.

Česko se během Valného shromáždění OSN zapojí do diskuse a přípravy rezolucí v plénu i šesti hlavních výborech. "Delegace ČR bude při jednáních vycházet z priorit zahraniční politiky ČR, programového prohlášení vlády ČR a z priorit Evropské unie pro 78. VS OSN schválených Radou pro zahraniční věci EU," uvádí materiál.