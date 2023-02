Pavel se v Mnichově při bezpečnostní konferenci sejde například s Macronem

Lány (Kladensko) - Zvolený prezident Petr Pavel se při bezpečnostní konferenci v Mnichově v pátek a sobotu sejde například s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nebo prezidentem Litvy Gitanasem Nausédou. Řekl to po dnešním setkání s dosluhující hlavou státu Milošem Zemanem v Lánech. Další schůzky jsou v jednání. Chce mimo jiné apelovat na rychlou vojenskou pomoc Ukrajině napadené Ruskem.

Pavel také pravděpodobně do konce března navštíví Slovensko a prezidentku Zuzanu Čaputovou, setká se také s polským prezidentem Andrzejem Dudou a německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Konference se v bavorské metropoli uskuteční tento týden od pátku do neděle, jedním z hlavních témat bude ruská invaze na Ukrajinu. Akce se zúčastní vedle německého kancléře Olafa Scholze také například prezident Polska Andrzej Duda, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nebo vysoce postavený čínský diplomat Wang I.

Setkání na okraj konference považuje Pavel spíše za seznamovací. Chce ale zdůraznit, že vstřícnost, se kterou byl minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijat v Británii, ve Francii či v Bruselu, by neměla zůstat pouze v rovině slov či emocí, ale měla by být proměněna do velice rychlé a konkrétní vojenské pomoci.

"Z různých zdrojů vyplývá, že Ruská federace připravuje protiofenzivu. Může být poměrně zásadní. Pokud nebude Ukrajina dostatečně vybavená k tomu, aby mohla ofenzivě čelit, mohlo by dojít i k poměrně zásadnímu zvratu ve vývoji konfliktu," řekl Pavel.

Tento týden kromě Mnichova plánuje ve středu a ve čtvrtek cestu do Karlovarského kraje, kde se chce setkat s vedením kraje a měst a zavítat do škol, firem či se setkat se zástupci neziskových organizací. Zajímá ho, jak krize dopadá na občany kraje a jak ti vnímají vládní opatření. Obecně chce hovořit také o hlavních problémech kraje, například o nedostatku škol, dostupnosti zdravotní péče či možnosti kulturního a sportovního vyžití.