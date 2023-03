Pavel se sejde se třemi adepty na ústavní soudce 3. dubna, pak je zveřejní

Praha - Prezident Petr Pavel se s prvními třemi adepty na ústavní soudce sejde 3. dubna, poté oznámí jejich jména. Uvedl to dnes na tiskové konferenci při své návštěvě v Senátu. Řekl, že se senátory konzultoval proceduru výběru, nikoli konkrétní adepty, neboť jejich jména zatím ještě nejsou veřejně k dispozici. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) proceduru ocenil a uvítal by, pokud by Senát návrhy obdržel v první třetině dubna a mohl je tak projednat do začátku května, kdy končí mandát třem dosavadním soudcům.

Tři kandidáti podle Pavla už prodělali odbornou prověrku v rámci prezidentského konzultačního týmu pro výběr ústavních soudců a sejde se s nimi v pondělí. "Vzápětí pak je možné o těch jménech už hovořit," uvedl prezident s tím, že s nimi chce seznámit předsedy Senátu a výborů, kteří nominace budou posuzovat. Pokud by se k adeptům objevily vážné výhrady, chtěl by se pokusit najít nějaký kompromis.

Vystrčil k tomu uvedl, že pokud by Senát dostal informaci o kandidátech v první třetině dubna, teoreticky by ještě mohl zvládnout jejich včasné schválení. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let, přičemž opakování mandátu ústava nezakazuje. K 3. květnu skončí mandát trojici Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip.

Následně končí 4. června Vladimír Sládeček, 6. srpna předseda soudu Pavel Rychetský, o den později Ludvík David a 26. listopadu Radovan Suchánek. Výběr dalších nominantů na tato místa bude vycházet podle Pavla z návrhů 24 oslovených právnických institucí.