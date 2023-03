Pavel se sejde s ANO, poté by měl sdělit postoj k důchodové novele

Praha - Prezident Petr Pavel se dnes ráno setká se šéfkou poslaneckého klubu opozičního ANO Alenou Schillerovou a prvním místopředsedou hnutí Karlem Havlíčkem ke sporné vládní novele o snížení červnové valorizace důchodů. Pavel by měl dnes také sdělit své stanovisko k předloze, kterou už schválily Sněmovna i Senát.

Představitelé ANO chtějí mluvit o možné protiústavnosti snížení mimořádné valorizace důchodů, a to z důvodu projednávání ve stavu legislativní nouze ve Sněmovně nebo retroaktivity návrhu. Tento aspekt považují za důležitější než dopady valorizace na státní rozpočet, řekl v neděli v České televizi Havlíček.

Pavel už dříve ČT řekl, že by bylo správné, aby ústavní aspekty kolem novely posoudil Ústavní soud. V případě, že by ji vetoval, Sněmovna by už pravděpodobně nestihla přehlasovat jeho postoj včas. Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve sbírce do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo o průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.