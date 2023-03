Pavel se s lídry ANO sejde k důchodové novele příští středu

Praha - Budoucí prezident Petr Pavel vyhověl žádosti opozičního hnutí ANO o schůzku k průběhu sněmovního jednání o důchodech. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová dnes ve Sněmovně novinářům řekla, že ji spolu s místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem Pavel přijme příští středu. Schillerová kritizovala, že sporné snížení červnové valorizace důchodů dnes schválil Senát, selhal podle ní jako pojistka ústavnosti.

Lídři ANO chtějí Pavlovi popsat, jak vypadalo sněmovní jednání, ale také mu sdělit věcné argumenty proti předloze, uvedla Schillerová. O písemné žádosti o schůzku s nastupujícím prezidentem informovala v úterý. "Odpověď jsme dostali před chvílí, prezident Pavel nás přijme 15. března, tuším v 09:00," řekla.

Pavel dříve oznámil, že svůj postoj k novele sdělí až po prezidentské inauguraci, která je na programu ve čtvrtek. Před týdnem uvedl, že jako občan má pochybnosti o některých aspektech novely, na které upozorňují i odborníci. Do legislativního procesu nechtěl svými výroky zasahovat. Schillerová neví, zda se schůzka uskuteční až poté, co se Pavel k novele vyjádří. "To je naprosto na něm. Nemyslím si, že někdy řekl, že se vyjádří přesně 10. března," uvedla.

Budoucí prezident zůstal podle Schillerové "poslední nadějí", když jako jediný může "zvůli hanebného zákona zastavit". Pokud by předpis vetoval, opozice podle Schillerové udělá vše pro to, aby zákon nebyl schválen včas.

Pro schválení vládní důchodové novely, jejíž projednávání ve Sněmovně provázely vleklé obstrukce opozičních hnutí ANO a SPD, hlasovalo dnes 48 členů frakcí vládní koalice ze 72 přítomných senátorů. "Senát selhal jako pojistka ústavnosti a demokracie. Ukázal, že je prodlouženou rukou vládní pětikoalice," uvedla Schillerová.

Předseda SPD Tomio Okamura ČTK napsal, že Senát schválil "okradení všech příjemců důchodů". "Nyní je na tahu prezident Pavel, kterého znovu vyzývám, aby tento asociální zákon Fialovy vlády vetoval, čímž by znemožnil okradení důchodců," uvedl. Fialova vláda podle Okamury hází příjemce starobních, invalidních, vdovských a sirotčích důchodů "přes palubu". "Hnutí SPD stojí pevně za všemi slušnými lidmi v ČR a budeme za ně nadále bojovat," dodal.