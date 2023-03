Pavel se rozhodl podepsat spornou důchodovou novelu, opozice to kritizuje

Praha - Prezident Petr Pavel podepíše spornou vládní novelu o snížení mimořádné červnové valorizace důchodů, řekl dnes novinářům. Důchody by tak měly vzrůst v průměru o 760 korun, podle nyní platných pravidel by to bylo průměrně o 1770 korun. Podle Pavla je ale nezbytné, aby zákon přezkoumal Ústavní soud (ÚS). Zároveň vyzval vládu, aby jednala s opozicí o zmrazení platů politiků. Podání ústavní stížnosti kvůli způsobu projednání novely a možné retroaktivitě ohlásila předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. Další poslanci ANO i zástupci SPD prezidentovo rozhodnutí kritizovali, premiér Petr Fiala (ODS) a další lídři koalice ho naopak uvítali.

Fotogalerie

Pokud by Pavel novelu vetoval, Sněmovna by už pravděpodobně nestihla přehlasovat jeho postoj včas. Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve Sbírce zákonů do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.

Pavel uvedl, že rozumí právním námitkám opozice, která je podle něj přesvědčená o tom, že vláda prosadila novelu protiústavním způsobem z důvodu retroaktivity a projednání ve stavu legislativní nouze ve Sněmovně. "Skutečně v tomto případě byl použit sporným způsobem," řekl prezident. Za pravdu ale Pavel dává i vládě, která snížení valorizace zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech. "Její argumenty, stejně jako argumenty ekonomických odborníků, hovoří jasně o tom, že zpomalení růstu penzí za stávající situace je nezbytné," poznamenal prezident.

Podle Pavla by bylo nesolidární, aby důchody rostly výrazně rychleji, když nerostou příjmy dalších ohrožených skupin, jako jsou samoživitelé, lidé se zdravotním postižením, případně mladé rodiny s dětmi. Mimořádná valorizace by znamenala růst penzí zejména u seniorů s nejvyššími příjmy, řekl prezident. Novela naopak podle hlavy státu umožní vládě, aby do budoucna zpracovala valorizační vzorec výhodný pro příjemce důchodů v nejnižších kategoriích. Pavel je připraven sloužit jako zprostředkovatel debaty mezi koalicí a opozicí o úpravě valorizačního mechanismu a důchodové reformě, pokud by vázla, uvedl.

Výhrady má prezident kvůli tomu, že vláda o snížení valorizace nedostatečně komunikovala. Vadí mu i to, že kabinet nezahrnul potřebné peníze do rozpočtu, přestože na to byla opakovaně upozorňován. Vládu Pavel vyzval, aby s opozicí nalezla řešení v otázce zmrazení platů politiků. Není podle něj možné snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat platy ústavních činitelů na současné výši. Vládu zkritizoval za to, že minulý týden zamítla koaliční většinou zařazení návrhu opozice na projednání platů ústavních činitelů na jednání Sněmovny.

"Pan prezident Pavel promarnil první velkou příležitost, jak spojit společnost. Je to škoda. A hlavně velké zklamání," napsal na twitteru předseda ANO Andrej Babiš. Zklamaný, ale ne překvapený, je prezidentovým rozhodnutím první místopředseda ANO Karel Havlíček, napsal ČTK. Podle poslankyně ANO Jany Mračkové Vildumetzové splácí Pavel jako vládní kandidát na prezidenta dluhy vládě a evidentně mu nezáleží na seniorech, napsala na twitteru. "Když prezident ví, že je něco špatně, má to dát zřetelně najevo. Odkázat na ÚS v případě důchodové reformy je alibismus," uvedl na twitteru další poslanec ANO Radek Vondráček. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura řekl České televizi, že prezident hodil přes palubu přes tři miliony příjemců důchodů. SPD se podle něj chce připojit k podání ústavní stížnosti, osloví proto ANO.

Premiér Fiala ČTK napsal, že prezidentovo rozhodnutí uvítal. "Tato úprava je nesmírně důležitá, protože zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení naší země a zároveň zaručí všem, kteří pobírají důchody, jejich zvýšení," uvedl předseda vlády. Za správné označili prezidentovo stanovisko i další koaliční politici včetně ministra práce a šéfa lidovců Mariana Jurečky. "Jsem rád, že se podařilo vysvětlit naléhavost úpravy valorizace důchodů," napsal Jurečka na twitteru. Koalice je podle něj připravená návrh před Ústavním soudem obhájit.

Novinářům Jurečka řekl, že se v příštích dvou týdnech sejde se zástupci ANO a SPD, odborů a zaměstnavatelů kvůli novému nastavení valorizací důchodů a úpravě pravidel předčasných penzí. Obrysy reformy penzí plánuje představit až po projednání, asi na přelomu března a dubna. Poslanci ANO si vyžádali od Jurečky podklady a data, uvedla Schillerová.

Valorizace penzí by se měly podle záměru upravit od příštího roku. Zpomalit by se mělo pravidelné lednové zvyšování důchodů i mimořádné kvůli inflaci. Nyní penze rostou vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd, nově by to mohlo být jako v minulosti o třetinu růstu reálných mezd. Mimořádně se teď penze zvedají poté, co zvyšování spotřebitelských cen přesáhne za určité období pět procent.