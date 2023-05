Pavel se na korunovaci těší, k Británii má trochu sentimentální vztah

Praha - Český prezident Petr Pavel je rád, že se může zúčastnit sobotní korunovace britského krále Karla III., protože je to první událost svého druhu po 70 letech. Řekl to českým novinářům při vystoupení na české ambasádě v Londýně. Poznamenal, že vše, co se týká Británie, bere trochu osobně, neboť zde strávil velkou část svého života.

"Samozřejmě se těším, protože je to první taková událost po 70 letech, a ty, které jsem měl možnost tady navštívit, tak byly většinou smutné," řekl prezident. "Protože se jednalo o pohřeb princezny Diany a zdálky jsem sledoval i pohřeb královny (Alžběty II.). Teď je to přece jenom záležitost, která je mnohem veselejší, takže opravdu se na to těším," pokračoval.

Pavel se ke korunovaci vyjádřil při setkání s potomky československých vojáků, kteří během druhé světové války působili v Británii. Po této akci jej vpodvečer čeká recepce v Buckinghamském paláci pořádaná Karlem III. V sobotu dopoledne pak prezident se svojí ženou Evou zamíří do Westminsterského opatství, kde bude kolem poledne místního času král korunován.

"Já mám k Velké Británii možná trochu sentimentální vztah, protože jsem tady strávil dost velkou část svého života... A proto všechno, co se týká Velké Británie, beru tak trochu osobně. Takže jsem rád, že u toho mohu být," řekl Pavel.

Český prezidentský pár odletěl do Londýna v sobotu večer běžným spojem. "Linku do Londýna jsme s Evou stihli. Tím je tedy cesta na korunovaci Karla III. úspěšně zahájena," napsal na facebooku Pavel. České země bude prezident na britské korunovaci zastupovat vůbec poprvé.

Na minulé korunovaci královny Alžběty II. v roce 1953 Československo podle někdejšího hradního protokoláře Jindřicha Forejta zastupoval velvyslanec. Stejně to bylo při korunovaci Jiřího VI. v roce 1937, protože prezident Edvard Beneš nebyl ani pozván.