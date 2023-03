Pavel se k novele o snížení valorizace penzí vyjádří dnes odpoledne

Praha - Prezident Petr Pavel se ke sporné vládní novele o snížení červnové valorizace důchodů vyjádří dnes odpoledne. Řekl to novinářům při příchodu na jednání se zástupci opozičního hnutí ANO. Na návrh má svůj názor, ale uzavře jej až po schůzce. ANO chce s Pavlem mluvit o ekonomických, právních, ale i sociálních a politických aspektech, uvedla šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová. Předlohu už schválily Sněmovna i Senát.

Fotogalerie

"Samozřejmě, že názor mám, ale uzavřu ho až po tom jednání," řekl Pavel. "Je to pořád kolem 50 (procent), protože výhrady samozřejmě jsou relevantní," doplnil.

Schillerová uvedla, že společně s prvním místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem nesou na jednání sadu argumentů ekonomického, právního, politického i sociálního rázu. Před Pavlem je podle ní velice těžké rozhodnutí. První zákon, kterým se musí zabývat, je provázen obrovskými kontroverzemi, řekla.

První pojistka ústavnosti - Senát - podle Schillerové selhala. Další pojistkou je podle ní prezident. "Nesdílím názory některých komentátorů, politiků, kteří říkají, nechť to rozhodne Ústavní soud. On to nakonec možná rozhodne, ale myslím si, že tady máme několik pojistek ústavnosti, které by měly zafungovat," dodala. Pokud Pavel zákon nevetuje, ANO se obrátí na Ústavní soud, zopakovala.

Pavel už dříve České televizi řekl, že by bylo správné, aby ústavní aspekty kolem novely posoudil Ústavní soud. V případě, že by ji vetoval, Sněmovna by už pravděpodobně nestihla přehlasovat jeho postoj včas. Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve sbírce do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo o průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.