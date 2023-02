Pavel se dnes sejde s prezidentem NKÚ a s policejním prezidentem

Praha - Zvolený prezident Petr Pavel se dnes odpoledne sejde s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslavem Kalou a poté s policejním prezidentem Martinem Vondráškem. S Kalou chce jednat mimo jiné o auditu v Kanceláři prezidenta republiky (KPR), s Vondráškem by mohl probrat například osud bezpečnostních kontrol na Pražském hradě, které zajišťuje policie.

Pavel řekl v neděli, že bude chtít uskutečnit audit v KPR. Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března. V rozhovoru, který v úterý zveřejnil Reflex.cz, Pavel uvedl, že v prezidentské kanceláři bude potřeba nejen audit NKÚ, ale i hloubkový úklid ve všech oblastech. Odůvodnil to tím, že realita, se kterou se zatím v náznacích setkává, je výrazně horší, než si představoval.

Ke kontrolám na Hradě Pavel opakovaně řekl, že bude chtít jejich zrušení. Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán na dotaz ČTK v pondělí odpověděl, že policie nyní o změně režimu neuvažuje, do budoucna ji ale nevylučuje.

Kontroly byly zavedeny v roce 2016, tehdy se k nim Pražský hrad aktivně hlásil a obhajoval je. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) loni v lednu požádal policii o revizi zabezpečení a byl podle něj připraven plán na zmírnění vnějších opatření. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu k tomu ale nebyla podle ministra vhodná doba. Loni na podzim začal požadovat konec kontrol i Hrad, policie k jejich ukončení nepřistoupila.

Pavel se už po svém zvolení začal scházet s představiteli vlády a státních institucí. V pondělí jednal s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) a ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou, v úterý s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) a poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem. Ve středu s premiérem Petrem Fialou (ODS), předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS).