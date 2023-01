Pavel se chystá v úterý do Ústí nad Labem a ve čtvrtek do Ostravy

Praha - Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel se po vítězství v prvním kole prezidentských voleb vydá v úterý do Ústí nad Labem a ve čtvrtek do Ostravy, tedy do regionů, kde měl slabší výsledky a kde byla také nízká volební účast. Vyplývá to z pozvánek na jeho facebookovém profilu. Podle webových stránek se v pátek chystá také do Brna. Druhým účastníkem druhého kola prezidentských voleb bude koncem příštího týdne bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

Pavel v prvním kole voleb získal 35,40 procenta hlasů, Babiš 34,99 procenta. Kandidáty postupující do finále volby dělil nejmenší rozdíl hlasů v dosavadních prvních kolech prezidentské volby. Pavel porazil Babiše o 22.843 hlasů. V Ústeckém i Moravskoslezském kraji dominoval výsledkům Babiš. Bývalý premiér získal v Ústeckém kraji 47,27 procenta hlasů proti Pavlovým 29,28 procenta, v Moravskoslezkém kraji pak měl 44,86 procenta proti 27,80 procenta pro Pavla.

V Ústí nad Labem chystá Pavel setkání s občany v úterý v 16:00 na Kostelním náměstí, v Ostravě se uskuteční akce o dva dny později od 17:00 na Masarykově náměstí. "Ve 14 dnech se toho tak moc stihnout nedá, budeme plánovat výjezdy do regionů, budou tam určitě další debaty, mediální vystoupení, čas využijeme naplno," řekl Pavel ČTK po sobotním vyhlášení výsledků. Podle webu je v plánu také další akce v pátek v Brně, Pavel avizoval, že chce uspořádat další i v Praze.

Sociolog Daniel Prokop o víkendu na twitteru zmínil, že Babiš vyhrává v obcích s vyšší mírou chudoby, exekucí a nižší mírou vzdělání a socioekonomického rozvoje. Tam má okolo 45 procent. "Pavel jasně poráží Danuši Nerudovou v bohatších regionech," uvedl. Babiš podle něj v prvním kole těžil i z vysoké účasti v chudších obcích a městech. "Mobilizovaly se obě části spektra," doplnil.