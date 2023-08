Pavel: S traumaty je nejlepší se vypořádat snahou o poznání faktů i emocí doby

Praha - To nejlepší, co lze dělat s traumaty, je vypořádat se s nimi. Ne cestou černobílého vidění světa, ale snahou o poznání faktů i emocí dané doby. Prezident Petr Pavel to dnes řekl v projevu při připomínce 55. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy u budovy Českého rozhlasu. Prezident republiky se vzpomínkové akce zúčastnil po mnoha letech.





Pavel mimo jiné připomněl film režiséra Jana Hřebejka Pelíšky, který pojednává o době na konci 60. let. Uvedl, že v době událostí pražského jara a následné invaze mu bylo sedm let. "Babička ráno seděla u rozhlasu a říkala mi, že nás přepadli Rusové. Já jako malý kluk, kterému vštěpovali, že Rusové nás osvobodili, najednou nechápal, jak nás mohli po tom, co nás osvobodili, přepadnout," uvedl prezident. Trvalo dlouho, než to pochopil, doplnil.

Pavel uvedl, že nežil v prostředí, v kterém by měl od počátku jasno. "K tomu, co se vlastně tehdy stalo a jaké byly souvislosti, jsem musel dospět po dlouhé době. Ale je lepší pozdě než nikdy," řekl. Invazi popsal nejen jako porušení mezinárodního práva, ale i základního principu. "Protože to, že vám někdo pomůže získat zpátky svobodu, ještě neznamená, že vám ji chce ponechat. Nebo to také znamená, že má o svobodě úplně jiné představy než vy," uvedl.

Pavel se v době předvolební kampaně koncem loňského listopadu omluvil za svůj životopis z roku 1987, ve kterém popsal svůj loajální postoj k Sovětskému svazu i invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. "Životopis jsem psal jako mladý voják, který politiku a režim bral jako danou věc a nutné zlo… Byla to chyba, kterou už nezměním. Invazi z roku 1968 samozřejmě odsuzuji," citoval tehdy Pavla server iDNES.cz.

Na Ukrajině se nyní děje něco podobného jako v Československu v roce 1968, řekl Pavel. Rusko se od té doby nijak nezměnilo, míní prezident. "I když už se jmenuje jinak, ale tím, jak dělá zahraniční politiku, jak vnímá hodnoty, tak zůstalo v úplně stejných kolejích," konstatoval.

Lidé by si podle něj měli připomínat i 137 obětí, které v době okupace přišly o život, či tehdejší pracovníky rozhlasu a televize, kteří do poslední chvíle informovali o tom, co se děje. "Ale i tisíce těch, kteří se s tím nesmířili a i po okupaci v době tvrdé normalizace, která byla vším možným, jen ne návratem k normálu, si zachovali svůj názor. I přes potíže, ústrky a někdy také věznění, kterému museli čelit, si nadále stáli za svým," dodal Pavel.

Invaze začala v noci na 21. srpna 1968 a už první den okupace zemřely při střetech s vojáky nebo při dopravních nehodách zaviněných okupanty desítky obyvatel Československa.

Fiala:Ukrajina dokazuje, že ruské komplexy zůstávají nebezpečné jako v roce 1968

Ukrajina celému světu dokazuje, že ruské komplexy zůstávají stejně nebezpečné jako v roce 1968, řekl premiér Petr Fiala (ODS) při dnešním připomenutí výročí počátku okupace tehdejšího Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy. Šlo o násilné ukončení tehdejšího obrodného procesu, který podle premiéra byl užitečný jako poučení, že svoboda je buď pro všechny, nebo pro nikoho.

"Demokracii ani občanská práva nelze dávkovat, nemohou existovat bez svrchovanosti, plurality politických sil a otevřené diskuse," uvedl premiér k takzvanému pražskému jaru. Dodal, že kdo nemá v úctě svobodu v její celistvosti, ten bude vždy v pokušení ji omezovat a překrucovat. Jsou to podle něj poučení, která si lze ověřovat i v dnešním světě, v současnosti zejména ve spojitosti s Ukrajinou. "Je to právě ona, kdo dnes celému světu dokazuje, že ruské komplexy zůstávají stejně nebezpečné jako v roce 1968," řekl. Stejně jako další řečníci před budovou Českého rozhlasu v Praze tak připomenul vpád ruských vojsk na Ukrajinu z loňského února.

Tehdejší zločinný režim v Československu se pod tíhou vlastních chyb nakonec zhroutil, trvalo to dvě desítky let, uvedl premiér. Za samozřejmost nelze podle něj považovat, že nezávislosti Češi nakonec dosáhli, a hlavně si ji dokázali udržet až do dnešních dnů. "Pamatujme si, že svobodu můžeme mít buď celou, včetně všech rizik a zkoušek, které s sebou přináší, nebo ji nebudeme mít vůbec," konstatoval.

Vojska pěti států Varšavské smlouvy obsadila v roce 1968 Československo, aby násilím potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému. V roce 1968 bylo v celém Československu už první den okupace zabito či smrtelně zraněno 58 lidí a do konce roku 1968 stoupl počet obětí na 108. Další oběti si vyžádalo tvrdé potlačení protiokupačních demonstrací režimem v roce 1969. Potvrdilo to nastupující éru takzvané normalizace, která přinesla politické čistky, posílení cenzury či omezení svobod.

Jsme s vámi, buďte s námi, připomenuli před rozhlasem Vystrčil a Pekarová

Češi jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) silným a nezdolným národem, který se nikdy nevzdává. Uvedl to při dnešní připomínce výročí okupace roku 1968 před Českým rozhlasem v Praze. Příjezd vojsk Varšavské smlouvy, který ukončil naděje na obrodný proces v tehdejším Československu, znamenal podle něj velkou depresi a smutek, neodnesl ale touhu po svobodě, kterou země získala v roce 1989. Češi by se podle něj měli dál chovat podle slavné věty staré už 55 let "Jsme s vámi, buďte s námi".

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) svázala připomínku agrese v roce 1968 a současný konflikt na Ukrajině. "Zrovna v té nejtemnější chvíli zazněl ze zdejšího studia poprvé do éteru signál 'Jsme s vámi, buďte s námi'. Signál, který o více než půlstoletí později v projevu před poslanci a senátory našeho Parlamentu zopakoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinci v čele se svým prezidentem dnes hrdinně čelí brutální ruské agresi, která skutečně v řadě ohledů připomíná naše vlastní trauma ze srpna roku 1968," konstatovala.

Česko podle ní nesmí nikdy zapomenout na oběti invaze v roce 1968 ani na bezpočet obětí následné vleklé okupace. "A zapomínat nemůžeme a nesmíme ani na oběti trvající ruské agrese na Ukrajině. Nejlepší způsob, jak uctít památku všech obětí tyranií minulých, je vytrvat v podpoře bojovníků proti tyraniím současným. Ukrajinští bojovníci jsou v tom s námi, buďme i nadále my s nimi," uzavřela.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) apeloval zejména na to, aby lidé hovořili se svými dětmi a vnoučaty o těchto historických událostech. "Musíme mladé lidi naučit, co to bylo, v čem jsme žili a co máme teď, co to je svoboda, volnost, etika života. Prostě proto, aby to v nich bylo," řekl. Také on hledal paralelu mezi rokem 1968 a nynější ruskou invazí na Ukrajinu. "To, že my chápeme Ukrajinu, je dané tím, že jsme prožili něco velmi podobného. Střílelo se u nás o hodně míň, ale byla to stejná okupace, a okupace úspěšná," dodal primátor.

Liberec si v kontextu s Ukrajinou připomněl okupaci a mrtvé ze srpna 1968

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) dnes nabádal k ostražitosti před lidmi, kteří zpochybňují českou pomoc ukrajinskému národu. Řekl to při pietním shromáždění připomínající okupaci Československa ze srpna 1968 i s odkazem na aktuální dění na Ukrajině. Liberec byl před 55 lety po Praze druhým nejtragičtěji postiženým městem s devíti mrtvými a 48 zraněnými.

"Takový byl první výčet za takzvanou bratrskou pomoc vojsk pěti zemí, jejichž představitelé se tehdy tvářili jako naši spojenci. O to víc mě překvapuje to, že často v poslední době je slyšet názor, že bychom se my, občané země s tak hlubokou a bolestivou zkušeností, měli přestat zajímat o události, které už přes rok sledujeme blízko našich hranic na Ukrajině," řekl primátor.

"Buďme proto ostražití před každým, kdo zpochybňuje naši pomoc ukrajinskému národu, kterého vojensky napadl agresor stejně jako nás před 55 lety. Odmítejme překrucování pravdy, zpochybňování historie nebo i zkreslování informací. A hlavně nenaskakujme na laciná hesla a politický populismus, který se začíná šířit naší společností stejně jako zákeřný virus, jehož jediným cílem je destabilizovat demokratické hodnoty, které jsme získali před 30 lety, a pravidla, které jsme si od tehdejší doby nastavovali," dodal.

Invaze armád států Varšavské smlouvy v noci na 21. srpna 1968 zastavila v tehdejším Československu období politického uvolnění a reformu směřující k demokratické společnosti. Invaze se zúčastnilo na 750.000 vojáků a 6000 tanků. Liberec byl tehdy prvním velkým městem na cestě okupačních tanků a také místem prvních ostrých střetů s okupanty. V Liberci si šest obětí vyžádala ranní střelba v prostorách kolem radnice a další tři lidé zemřeli následkem havárie jednoho z projíždějících tanků, který narazil na náměstí u radnice před polednem do podloubí. Oběťmi byli v Liberci Eva Livečková, Rudolf Starý, Bohumil Kobr, Stanislav Veselý, Josef Fialka, Zdeněk Dragoun, Jindřich Kuliš, Miroslav Čížek a Vincenc Březina. Nejmladšímu z nich bylo 19 let, nejstaršímu 72 let.

Jedním ze zraněných u radnice v Liberci byl tehdy Petr Šída. Míní, že je potřeba si takové události stále připomínat. "Protože takové věci by se vůbec neměly dít. Aby sem někdo vletěl, řekl, že chce pomáhat, a zastřelil spoustu lidi," řekl dnes ČTK. Osobně ale na 21. srpen 1968 nerad vzpomíná. "Protože to pro mě bylo poměrně dost tragické. Byl jsem poté rok a půl v nemocnici a když z ní šel, tak zástupce primáře mi říkal, že nedožiju 50 let. No a bude mně příští rok v únoru 80," dodal.

Liberecký hejtman Martin Půta (SLK) dnes uvedl, že svádět tehdejší invazi jen na okupanty je jednodušší pohled. "Ale neměli bychom zapomínat, že by to nebylo možné bez celé řady českých a slovenských aktivních pomahačů, kteří dávno před 20. srpnem tu vojenskou operaci pomáhali plánovat," řekl. "A taky nezapomínejme na to, že v těch dalších 21 letech až do roku 89 velká část tohoto národa přijala za skutečnost to, co věděla, že není pravda. Děti ve školách se učily alternativní pravdu, alternativní historii, přestože všichni doma věděli, že to bylo úplně obráceně," dodal.