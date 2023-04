Pavel s Čaputovou v Kyjevě jednali se Zelenským, museli i do krytu

Kyjev - Český prezident Petr Pavel společně se slovenskou hlavou státu Zuzanou Čaputovou navštívili Ukrajinu. Země je připravena splnit všechny podmínky pro vstup do Evropské unie, ujistil dnes v Kyjevě Pavla jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Český prezident na tiskové konferenci po jednání zdůraznil, že Ukrajina se nechce stát členem unie zadarmo. Pavel se hodlá zasazovat o zahájení příslušných přístupových rozhovorů ještě do konce letošního roku.

"Dali svým přístupem, hrdinstvím, odhodláním, vytrvalostí příklad mnoha zemím, že o svobodu jsou připraveni se prát a obětovat pro ni i to nejcennější," řekl Pavel na adresu Ukrajinců. Budoucí členství Ukrajiny v EU a v NATO nevnímá jako otázku "jestli", ale spíše "kdy". Později novinářům řekl, že samotný vstup nebude záležitost měsíců, přístupové rozhovory trvají roky. Některé procesy ale podle Pavla může urychlit poválečná obnova Ukrajiny.

Podle Čaputové Ukrajina prochází transformačním a reformním procesem, který je předpokladem získání plnohodnotného členství v EU. Česko i Slovensko jsou podle ní ochotny Ukrajině s reformními kroky pomoci.

Rozhovory o vstupu jeho země do NATO musí podle ukrajinského prezidenta začít letos. "Už není čas a prostor pro nějakou nerozhodnost v těchto otázkách," řekl. Otázka ukrajinského členství bude jedním z témat červencového summitu aliance ve Vilniusu, ne všechny alianční země ale takový krok podporují. Slovenská prezidentka uvedla, že je zřejmé, že dokud je Ukrajina ve válečném stavu, plnohodnotné členství v alianci není možné. "Ale určitě je možná praktická pomoc a prohloubení našich politických vztahů," poznamenala.

Zelenskyj dnes poděkoval oběma zemím za podporu integračních procesů i za podporu ustavení tribunálu pro stíhání ruských zločinů na Ukrajině.

Pavel po jednání se Zelenským uvedl, že spolupráce s Ukrajinou bude pokračovat různými formami, nejen v dodávkách vojenského materiálu. "Ať už to bude formou darů, komerční přes naše privátní subjekty, nebo spoluprací přes třetí strany," řekl český prezident. Česko má podle něj připravených šest klíčových projektů pro spolupráci, u nichž bude brzy možné provést transfer technologií i výroby na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident také prohlásil že Ukrajina potřebuje další dodávky vojenské techniky. Zmínil konkrétně letouny, děla či obrněnou techniku. Země se připravuje na protiútok, uvedl prezident státu, který se už déle než rok brání ozbrojené agresi Ruska a v současné době přebírá dodávky západních zbraní. Na tiskové konferenci se Zelenskyj vrátil ke svému nedávnému telefonátu s čínským protějškem Si Ťin-pchingem, který označil za důležitý. Čína v únoru zveřejnila svůj plán na ukončení války na Ukrajině, který vyzývá ke komplexnímu příměří. Podle dnešního vyjádření českého prezidenta nicméně Peking v souvislosti s válkou na Ukrajině zatím příliš neuplatňoval svou odpovědnost za globální stabilitu a mír.

Pavel s Čaputovou přijeli na Ukrajinu v noci vlakem z Polska. Nad většinou ukrajinského území přitom v noci na dnešek platila protiletecká výstraha, když Rusko zahájilo novou vlnu vzdušných úderů. Útoky si vyžádaly dvě desítky mrtvých a desítky zraněných mezi ukrajinskými civilisty. Výbuchy ráno zazněly v několika městech včetně Kyjeva, který ale nehlásí výraznější škody.

Odpoledne se sirény na většině ukrajinského území rozezněly znovu a prezidenti Česka a Slovenska se proto uchýlili do hotelového krytu v podzemních garážích hotelu. To narušilo odpolední program české hlavy státu, popsal z místa zpravodaj ČTK. Pracovní setkání se zástupci krymských Tatarů proto Pavlův tým uspořádal improvizovaně právě přímo v krytu. "Sice v krytu, ale jednání pokračují," napsal na twitteru Pavel, kde zveřejnil rovněž snímek z jednání. Po necelé hodině úřady poplach v Kyjevě odvolaly a prezidenti úkryt opustili.

Pro Pavla, který nastoupil do funkce letos v březnu, je to první návštěva Ukrajiny v roli hlavy státu od loňského únorového zahájení ruské invaze. Dnes připomněl, že Ukrajinu opakovaně navštívil v době po ruské anexi Krymu v roce 2014, ale ještě před současnou vojenskou agresí. Slovenská prezidentka navštívila Kyjev už na konci loňského května, kdy se mimo jiné setkala se Zelenským.

Dopoledne Pavel a Čaputová navštívili město Borodjanka. "Z toho počtu útoků na civilní cíle se nedá vyvodit nic jiného, než že je to záměr. (...) Při tomto počtu to prostě není chyba, to je jednoznačně plán. A ten plán je celkem jasný, vyvolat chaos, hrůzu mezi civilním obyvatelstvem a na základě toho vyvolat tlak na vládu k ústupkům," řekl Pavel mezi zničenými budovami na adresu Ruska. To i přes důkazy o opaku tvrdí, že na civilní objekty necílí. V nedaleké Buči, která se stala symbolem zvěrstev páchaných ruskou armádou, prezident řekl, že podobnou tragédii už nesmí svět dopustit.

V Kyjevě oba prezidenti uctili položením věnců památku padlých obránců Ukrajiny a položili květiny na místě, kde v roce 1914 přísahala Česká družina, první dobrovolnická jednotka Čechoslováků na východní frontě. Prezidentská dvojice chtěla společnou návštěvou Ukrajiny vyjádřit silnější poselství. Cesta je poselstvím dvou zemí, které mají společný příběh, rozešly se kultivovaným způsobem a mají k sobě respekt, řekla v ukrajinské metropoli novinářům Čaputová. Důvodem společné výpravy bylo podle ní rovněž to, že země patří mezi lídry vojenské pomoci Ukrajině.

Slovenská prezidentka mezitím na Ukrajině uvedla, že věří v kontinuitu slovenského postoje vůči Ukrajině i po předčasných volbách, které zemi čekají na konci září a v průzkumech nejvíc boduje strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Čaputová si podle svých slov neumí představit, že by nová vláda nedokázala rozlišit agresora a oběť, zároveň připustila, že téma Ukrajiny se v kampani nesmírně politizuje.

Pavel, který se odpoledne sešel také s předsedou parlamentu Ruslanem Stefančukem, mimo jiné ocenil, že dostal možnost jednat s představiteli země, která není zlomená, ale odhodlaná dosáhnout svých cílů. Doplnil, že i nyní se Česko může u Ukrajiny inspirovat v pokrocích v digitalizaci státní správy. Ukrajina podle něj v této oblasti udělala v době války více než český stát za desetiletí v době míru.

Oba státníci uvedli, že při setkání pozvali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu svých zemí.