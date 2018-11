Praha - Rusko nepředstavuje pro Českou republiku bezprostřední vojenskou hrozbu, potenciálním rizikem ale je. Reálnější než vojenská je ze strany Ruska hybridní hrozba. ČTK to v rozhovoru řekl bývalý náčelník generálního štábu a předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, který dnes stráví poslední den v armádě.

"Protože Rusko ty schopnosti má a neustále hovoří o tom, že je připraveno je použít, musíme s tím počítat," poznamenal. Zároveň připomněl, že Rusko považuje NATO, a tedy i Českou republiku, za bezpečnostní hrozbu.

Za reálnější než vojenské označil ze strany Ruska hybridní hrozby. "Na prvním místě to je poměrně intenzivní kybernetické působení, na dalších místech to je informační, vlivové působení, propaganda či jakýkoli jiný název pro to použijeme," řekl. Aktivity v hybridních hrozbách se podle něj každý rok zintenzivňují a ruské a čínské služby jsou velmi aktivní, někdy až agresivní. "Je samozřejmě na místě, že i v těchto oblastech opatření přijímáme," podotkl.

Česko je podle něj v této oblasti na správné cestě a dělá správné kroky, ve kterých je potřeba pokračovat a investovat do nich. "A hlavně (je potřeba) mít společné přesvědčení, že tato hrozba reálně existuje, že to není žádná chiméra, že to není naše propaganda," dodal.

Působení v informační oblasti považuje za těžko uchopitelné, protože jde o práci s emocemi, nepravdami či překrucováním faktů. Bezpečnostní složky se navíc podle něj opírají o utajované informace, které není možné kvůli ochraně zdroje prozrazovat. Veřejnosti i některým politikům se proto tato záležitost někdy špatně vysvětluje. "Prokazovat pravdu je mnohem těžší než dezinformaci rozšířit," poznamenal. Veřejnost také nerada připouští potřebu kvůli bezpečnosti omezit své svobody, dodal.

Pavel je přesvědčen o tom, že většina lidí je ochotna si dělat vlastní názor a přemýšlet o něm, jsou ale zmateni, protože se v množství informací nedokážou zorientovat. Musí proto mít k dispozici dostatek nástrojů, aby si mohli udělat svůj názor, tedy věrohodné zdroje.

Hybridní hrozby je podle Pavla třeba více vysvětlovat

Hybridní hrozby ze strany Ruska a Číny, jejichž cílem je získání vlivu v západních zemích, je podle generála Petra Pavla třeba více vysvětlovat jako nebezpečí. Čelit jim lze spoluprací, inovativními přístupy a flexibilitou při jejich zavádění, uvedl dnes Pavel na konferenci "Reakce na hybridní hrozby: multisektorová spolupráce", která se konala v Senátu.

"S velkou mírou úspěšnosti a součinnosti mezi státy se daří mnoho pokusů o teroristické aktivity v našich zemích eliminovat již v zárodku, což se ale nedá říct o hybridních hrozbách ze strany Ruska a Číny. Primární problém je v tom, že tyto aktivity jako hrozbu nevnímáme a nevěnujeme dostatečnou pozornost, abychom je i veřejnosti jako hrozbu prezentovali," uvedl Pavel.

Hybridní hrozbou je podle generála především nevojenské podprahové působení, které má destabilizovat situaci v určené oblasti a vytvořit podmínky pro získání vlivu, aby zájmové státy přijímaly příznivá rozhodnutí nebo alespoň nevytvářely překážky pro původce aktivit.

Rusko se podle Pavla poučilo z akcí a fungování NATO, že je třeba využít rozdílů mezi jeho členy. "Velice dobře vyhodnotilo, že síla NATO je v jednotě a že staré dobré 'rozděl a panuj' je dobré oprášit," uvedl. Podle Pavla je nutné věnovat pozornost ruským postojům a prohlášením. "Mám-li efektivně proti někomu působit, tak ho musím znát. Studujme mnohem víc Rusko, než jsme to dělali dosud, snažme se porozumět základním principům jejich zahraniční a bezpečnostní politiky, protože to nám dá poměrně dobrou představu, kam nasměrovat naše úsilí," řekl generál.

Zásadní součástí hybridních hrozeb jsou podle Pavla fake news šířené prostřednictvím internetu a sociálních sítí, v nichž se na pravdivý základ nabalí 40 až 60 procent dezinformací. Jejich cílem je "vytvořit atmosféru, ve které už v podstatě nikdo neví, co je pravda". "Nedá se tomu čelit jinak než velice pracným, ale o to důslednějším, rozkrýváním těch dezinformací," podotkl Pavel, který dneškem končí své působení v armádě.

Sedmapadesátiletý generál, jenž byl donedávna velitelem vojenské části NATO, by se chtěl nyní nadále věnovat bezpečnostním otázkám včetně popularizace českého členství v alianci. Stálé působení v nějaké instituci ale neplánuje, ani usilování o nějakou politickou funkci. Od organizátorů konference dostal výsadkářský padák OVP-68 jako jistou obdobu zlatého padáku. U výsadkářů Pavel v armádě začínal.

Vojáci mají právo vyjádřit svůj občanský názor

Vojáci mají v některých situacích právo i povinnost vyjádřit svůj občanský názor. Stát se tak má zejména v situaci, kdy některé výroky mohou ohrozit životy vojáků nebo bezpečnost státu. ČTK to řekl v rozhovoru armádní generál Petr Pavel.

Generál Karel Řehka nedávno na sociálních sítích ostře zkritizoval vyjádření poslance a bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Zaorálek po útoku na české vojáky v Afghánistánu řekl, že by Česko i NATO měly zvažovat odchod z Afghánistánu. Řehka na Zaorálkovy úvahy reagoval na svém facebookovém profilu. Mluvčí Tálibánu by to podle něj neřekl lépe a poznamenal, že se stydí. "Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost," napsal. Uvedl, že diskuse o misích je potřebná, ale ne v době, kdy česká armáda utrpí ztráty. "To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti! Tálibánu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále. A že Češi jsou to správné slabé místo," dodal Řehka. Kritiky se dočkalo vyjádření jak Zaorálka, tak i Řehky.

Podle Pavla je voják občanem v uniformě, jehož občanská práva jsou do jisté míry limitována. Omezení se týká výkonu politické činnosti. Vyjádření občanského názoru ale Pavel za politickou činnost nepovažuje. "Je na každém vojákovi, aby zvážil, jestli vyjádření občanského postoje je ještě v mezích prostého občanského postoje nebo jestli už zasahuje do například stranění nějakému politickému názoru," řekl.

Poznamenal, že pokud se někdo vyjádří tak, "že to přímo nebo nepřímo může ohrozit životy vojáků nebo bezpečnost republiky, tak je na místě, aby se voják ozval". Primárně se má podle něj ozvat na uzavřených jednáních. Pokud ale výrok, na který reaguje, padne v médiích, nemá příliš jiných možností než se vyjádřit stejným způsobem. "Ale vždy za zachování slušnosti, zdvořilosti a hlavně věcnosti argumentů," zdůraznil.

V Řehkově reakci podle něj byly emoce, což vnímá jako vybočení z pravidel. Jeho vyjádření chápe, protože Řehka přímo v Afghánistánu působil, ale ne zcela ho schvaluje. Podle Pavla by ale voják za vyjádření svého občanského postoje neměl být v žádném případě trestán. "Mám za to, že nejenom armáda, ale i ministerstvo obrany se mělo postavit za tento princip. Jediné, co bych viděl jako přípustné, je osobní pohovor o míře emocí, které by tam neměly být," dodal.

Armáda s Řehkou zahájila kázeňské řízení, které už ukončila. Jeho výsledek s odkazem na neveřejnost správního řízení nezveřejnila.

Stát by měl umět využít znalostí končících vojáků

Stát by měl umět využít schopností a znalostí vojáků či policistů, kteří odcházejí na konci kariéry z ozbrojených složek, je přesvědčen armádní generál Petr Pavel. Někdejší náčelník generálního štábu a předseda aliančního Vojenského výboru to řekl v rozhovoru ČTK. Pavel dnes končí po 43 letech v armádě. Chce se věnovat přednáškové či poradenské činnosti, vstoupit do politiky se nechystá.

"Bude to samozřejmě veliká změna, v uniformě jsem byl 43 roků a najednou být mimo ten organismus, který se mi stal větší rodinou, pro mě bude velká změna," řekl k odchodu z armády Pavel. Poznamenal, že obavy ale nemá a těší se na změnu.

V nejbližší budoucnosti chce zůstat "na vlastní noze" a věnovat se zejména přednáškám a poradenství. "Budu to dělat tak dlouho, dokud o to bude zájem a dokud mi to bude přinášet uspokojení. Pokud se mezi tím vyskytne něco buď zajímavějšího nebo něco, čemu bych se chtěl věnovat, tak o tom budu přemýšlet," řekl. Vstup do politiky už opakovaně odmítl.

Pavel do civilu odchází v 57 letech. Nemyslí si, že by v armádě měli vojáci sloužit do důchodového věku, který je běžný v civilním životě. "Ale na druhou stranu by stát možná mohl zauvažovat o tom, jakým co nejlepším způsobem ty lidi využít," řekl na otázku, zda není škoda, když armádu opouští lidé, kteří by jí ještě mohli předávat své zkušenosti.

Poznamenal, že některé země mají službu v armádě nastavenu jako celoživotní zaměstnání. Do vysokých hodností a funkcí se tak dostává více lidí, než by bylo potřeba. "Je to taková umělá zaměstnanost," podotkl. Je přesvědčen, že armáda šla modelem krátkých úvazků správnou cestou, protože tak může regulovat počet vojáků ve vysokých hodnostech.

Stát by ale podle něj měl lidi, do jejichž přípravy a vzdělání investoval značné prostředky, maximálně zužitkovat. "Tím neříkám, že by pro každého vojáka mělo být teplé místo ve státní správě, ale přesto si myslím, že zkušenosti a kontakty, které mají, by využitelné být měly," zdůraznil.

Vojáci a policisté by se podle něj mohli uplatnit v krizovém řízení od krajské úrovně až po Bezpečnostní radu státu. Poznamenal, že bezpečnostní aspekty je potřeba zvažovat v mnoha oblastech, od energetické, dopravní až po zdravotnictví. "Teď je stát nechává odejít do soukromého sektoru, což firmy uvítají, ale myslím, že to je škoda," řekl.

On sám od státu žádnou nabídku nedostal. Bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) v minulosti zmínila, že by Pavel mohl pracovat jako její poradce. "Paní ministryně o tom hovořila spíš jednostranně, nebavili jsme se o tom konkrétně," řekl. Svou pomoc nabídl současnému ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO). "Ale ne na konkrétní místo poradce, nechci být v zaměstnaneckém poměru," dodal.