Pavel: Ruská agrese hrozí nabourat platný mezinárodní řád

Praha - Ruská agrese i rostoucí asertivita hrozí nabourat dosud platný mezinárodní řád vystavěný na dohodnutých pravidlech a spolupráci. V projevu k českým velvyslancům na Pražském hradě to dnes řekl prezident Petr Pavel. Je hrdý na to, s jakou silou a jednotou se Česko postavilo za napadenou Ukrajinu a poskytlo útočiště uprchlíkům. Zároveň se dokázalo vymanit ze závislosti na ruských energiích, ač se to mohlo zdát nemožné.

Vítězství Ruska ve válce podle Pavla nelze dopustit. Nikdy se podle něj nesmířilo se ztrátou politického vlivu nad Českem. Pavel se dnes s velvyslanci při každoroční poradě setkal poprvé v úřadu prezidenta.

Podle hlavy státu se obecně oslabuje důvěra v demokracii a její instituce, sílí kybernetické útoky proti základním institucím státu. "Společně také čelíme velice intenzivní vlně dezinformací, které prohlubují nedůvěru a rozleptávají nejen naši společnost zevnitř," řekl Pavel.

Prezident uvedl, že vnímá i dopady války a migrační vlny na mnohé české občany nejen v ekonomické, ale i sociální rovině. "Vnímám i to, jak jsou tyto dopady cíleně a necitlivě zneužívány k šíření extremismu a v některých případech i xenofobie. Tomu se musíme postavit. Sám tomu budu věnovat velkou pozornost," uvedl. Při snaze o zachování světa postaveného na právu a jeho vymáhání nelze rezignovat na boj proti lži, manipulacím a šíření nenávistí, míní.

Součástí všech Pavlových jednání zůstane podpora Ukrajiny, což považuje nejen za solidární a morálně správné, ale také za prozíravé, strategické a klíčové pro zajištění bezpečnosti Česka. Podpora musí zůstat co nejširší, Ukrajina potřebuje humanitární, vojenskou, ekonomickou, politickou i rekonstrukční pomoc, míní. Apeloval také na vytvoření podmínek pro to, aby se Ukrajina po skončení války a splnění potřebných kritérií mohla stát plnohodnotným členem Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

Ruské vítězství by podle Pavla stvrdilo nepřijatelné bezpráví na Ukrajině a jejích obyvatelích, zároveň by Rusko povzbudilo k dalším nepřátelským krokům vůči jiným evropským zemím včetně Česka. "Zkušenost už máme a netřeba zvlášť spekulovat o tom, že se Rusko se ztrátou politického vlivu nad naší zemí nikdy nesmířilo. A je také zřejmé, že takový výsledek by inspiroval další země uvažující podobně jako Rusko," podotkl prezident.

Pavel vyzdvihl důležitost vztahů se sousedními státy i rozšíření EU Prezident Petr Pavel v dnešním projevu k českým velvyslancům na Pražském hradě vyzdvihl důležitost bezproblémových vztahů se sousedními zeměmi, jsou podle něj předpokladem bezpečnosti Česka. V listopadu na Hradě přivítá protějšky ze zemí Visegrádské skupiny, kam vedle ČR patří Slovensko, Polsko a Maďarsko. Vztahy se sousedními státy označil Pavel za nejlepší v moderních dějinách. Zmínil také nadcházející parlamentní volby na Slovensku. "Věřím, že ať už bude výsledek voleb jakýkoli, naše nadstandardní přátelství zůstane pevné. Osobně se o to budu dále zasazovat," poznamenal. Z pohledu velikosti a síly je pak českým nejvýznamnějším partnerem v Evropě Německo, které podle Pavla prochází geopolitickým i ekonomickým přerodem. "V řadě otázek, například ruské a čínské hrozby, se náš pohled postupně sbližuje," míní. Česko má zároveň zájem na modernizaci německého hospodářství, co se týče zelené a digitální transformace, s čímž je propojena i česká prosperita. V listopadu na Hradě přivítá prezidenty zemí V4. Věří, že má smysl usilovat o to, aby skupina byla věrna svému zakladatelskému duchu, který byl demokratizační a proevropský. Za další předpoklad pro silné a bezpečné Česko považuje Pavel členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). V projevu také apeloval na usilovné hledání koalic napříč Evropou, například v Pobaltí či ve Skandinávii. Zásadní jsou podle něj vztahy se Spojenými státy, za správný krok považuje nedávno ratifikovanou dohodu o obranné spolupráci. Stálicí české zahraniční politiky jsou vztahy se zeměmi, které mají zájem o integraci do euroatlantického prostoru, míní Pavel. Hovořil o zemích západního Balkánu či Ukrajině, Moldavsku a Gruzii. Rozšíření EU se podle hlavy státu stále více ukazuje být nejen geopolitickou prioritou, ale také existenční otázkou. V případě váhání se mohou v Evropě prosadit zájmy neslučitelné s našimi, míní Pavel. Za důležitou považuje i kooperaci s Indo-Pacifikem či upřímnější dialog se zeměmi globálního Jihu. Prezident velvyslancům řekl, že podporuje, aby Česko přijalo nějakou formu korespondenční volby. Nesouhlasí s tím opozice. Ocenil zároveň, že se našel soulad v úsilí o jednotnou a předvídatelnou zahraniční politiku mezi nejvyššími ústavními činiteli. Zahraniční politika jeho úřadu nebude hradní jako v minulosti, ale především státní - koordinovaná, transparentní, srozumitelná, a tedy důvěryhodná, uvedl. Dobrý pocit má Pavel z toho, že se daří měnit obraz Česka, donedávna vnímaného jako těžko srozumitelného a často nepředvídatelného partnera. Uvedl také, že chce ekonomickou diplomacii podporovat jiným způsobem než někteří jeho předchůdci. "Musíme být sebevědomí, pragmatičtí, transparentní, aniž bychom ale rezignovali na naše hodnoty," řekl.