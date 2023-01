Pavel řešil s Pojarem koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky ČR

Praha - Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar jednal dnes se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem o koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky. Probírali také energetickou bezpečnost či Ukrajinu, řekl novinářům po schůzce Pojar. Za Pavlem do pražského Hrzánského paláce dnes dorazili také jeho neúspěšná protikandidátka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová či šéf Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

Pojar novinářům řekl, že s Pavlem hovořili o budoucí koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky. "Tak, aby pokud možno čeští představitelé říkali to samé. Když víme, co chceme, a říkáme to samé, tak máme daleko větší šanci na úspěch," uvedl. Diskuse se podle něj týkala i energetické bezpečnosti a situace na Ukrajině.

Koordinace podle Pojara fungovala i v posledním roce s prezidentem Milošem Zemanem, který na Hradě skončí v březnu. "Věřím, že na to budeme moci navázat a společně hájit zájmy České republiky," uvedl. Předpokládá, že se budou konat pravidelné schůzky mezi prezidentskou kanceláří a úřadem vlády na všech úrovních. Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) budou podle Pojara jednat o tom, jak si mezi sebou rozdělí účast na důležitých summitech a akcích v zahraničí.

Do Hrzánského paláce dnes dorazila i Pavlova protikandidátka z prvního kola prezidentské volby Nerudová, která Pavla podpořila ve druhém kole. "Hovořili jsme o tom, jaká témata budeme dál prosazovat tak, jak jsme je prosazovali v kampani," řekla Nerudová České televizi (ČT). Jde podle ní například o témata pro mladé, otázky rovných příležitostí či problematiku domácího násilí. O konkrétní podobě spolupráce budou teprve jednat.

Žantovský ČT řekl, že hovořil především s Pavlovými spolupracovníky. "Není to nic, z čeho by plynuly nějaké veřejné závěry nebo něco, co by stálo za pozornost médií," uvedl.