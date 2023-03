Řešení potíží části krajů si podle Pavla vyžádá individuální přístup

Karviná - Řešení problémů v tzv. strukturálně postižených krajích bude vyžadovat mnohem více individuální a decentralizovaný přístup. Po návštěvě Moravskoslezského kraje to dnes v Karviné řekl prezident Petr Pavel. Poznamenal, že některé problémy například Karviné nebo Orlové dosavadním přístupem řešitelné nejsou, a potřebují proto zásah státu a pomoc zvenčí. O výsledku svých cest do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje z posledních týdnů chce mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Pavel cestu na sever Moravy a do Slezska označil za završení cest do regionů, které se podle něj ne možná přesně označují za strukturálně postižené kraje. Poznamenal, že situace v těchto regionech se místo od místa výrazně liší a problémy částí regionů jsou založeny na zcela jiných strukturálních potížích. "A přestože jsou v těch krajích některé společné rysy, tak bude řešení těch problémů vyžadovat mnohem více individuální a decentralizovaný postup, než je tomu dosud," řekl.

Prezident v Moravskoslezském kraji ocenil společenskou odpovědnost některých firem k městům a regionu, jmenoval Třinecké železárny a nošovickou automobilku Hyundai. Podílí se podle něj velice výrazně na kvalitě života v těchto městech.

"Zároveň je tu mnoho problémů, které dosavadním přístupem řešitelné nejsou," řekl. Kumulují se podle něj v Karviné nebo v Orlové. "Kde se jasně ukazuje, že například nastavení naší sociální politiky, nastavení našich sociálních dávek, odebrání pravomocí pracovat s tímto nástrojem od obcí směrem do centra tady vytváří mnohem více problémů, než je tomu ve velkých městech, a bez zásahu zvenčí ty problémy nejsou schopny řešit," uvedl Pavel. Poukázal na odliv zejména mladých lidí. "Struktura obyvatelstva se mění takovým způsobem, který moc perspektivy nedává. Je proto potřeba zásahu státu a pomoci zvenčí," dodal.

Česko podle něj nesmí dopustit situaci, kdy zůstanou některá města na chvostu a nebudou mít šanci se z této pozice vymanit. Řekl, že by to narušilo vnitřní soudržnost a vytvořilo pnutí ve společnosti.

Chce si udělat analýzu všech tří návštěv v krajích a s premiérem Petrem Fialou (ODS) chce probrat výsledky dnešního výjezdního zasedání vlády v Jeseníku a jak předseda vlády vnímá regionální problémy. "Dáme to nějak dohromady a přijdeme s návrhem konkrétních kroků, na kterých bychom měli pracovat, abychom těm regionům, podregionům a městům skutečně pomohli v problémech, které sami řešit nemohou," doplnil.

Pavel během návštěvy Moravskoslezského kraje sfáral v Darkově

Pavel zahájil druhý den návštěvy Moravskoslezského kraje na Dole Darkov v Karviné. Sfáral do desátého patra šachty 900 metrů pod povrch. Mluvčí Diama Jana Dronská ČTK řekla, že Pavel je po více než 30 letech prvním prezidentem, který fárá do některého z dolů v Ostravsko-karvinském revíru. Naposledy fáral v lednu 1990 Václav Havel na Dole Paskov. V černouhelném Dole Darkov skončila těžba předloni v únoru. Poté byl převeden na státní podnik Diamo, který má na starosti zahlazování následků hornické činnosti a zajišťuje i útlum těžby uhlí na Karvinsku.

"Pro mě to byla vítaná příležitost, jak se aspoň trošku podívat na práci, kterou havíři na Ostravsku dělali dlouhé roky. Je to taky trošku smutná situace, zvlášť pro ně, když tady byli zvyklí dělat desítky let a teď to uzavírají," řekl prezident po vyfárání. "Velice pravděpodobně, sice to nezní moc hezky, budu asi prvním a posledním českým prezidentem, který se na tomto dole kdy objevil," řekl Pavel. Prezident očekával, že fárání bude o něco horší, podmínky ale byly podle něj "téměř luxusní" v porovnání s dolem v Ghaně, který v minulosti navštívil.

Prezident řekl, že pod zemí šli asi 400 metrů pěšky a další asi 1,5 kilometru jeli důlním vláčkem. Prohlédli si, jak se uzavírají jednotlivé chodby a jak postupuje likvidace dolu. "Člověk by si řekl, když se bavíme o uzavírání dolu, že se prostě zasype díra, uzavře brána a je vyřešeno. Ale když jsme si to teď procházeli a bavili jsme se s odborníky, tak si člověk uvědomí, nejenom jak těžká je to práce, jak je náročná, inženýrsky, technologicky, kolik nových věcí se musí řešit za pochodu, ale taky jakou transformací celé tohle odvětví prochází," řekl Pavel.

V Dole Darkov a sousedním Dole ČSA, kde skončila těžba ve stejnou dobu, nyní pracuje dohromady přibližně 300 lidí. Předpokládá se, že by se Důl Darkov mohl zasypávat zhruba za pět let. Britská firma Gravitricity, která chce v Česku postavit první gravitační úložiště energie na světě, minulý měsíc oznámila, že právě Důl Darkov je zatím nejpravděpodobnější ze zvažovaných lokalit.

Prezident řekl, že činnosti následující po ukončení těžby se v dole budou dělat ještě desítky let. Jde například o využití metanu, kontrolu všech prostor, ale také možnosti dalšího využití, jako je právě projekt Gravitricity.

Po vyfárání se prezident Pavel ve společenské místnosti v bývalém krytu civilní obrany setkal s více než stovkou zaměstnanců. Poté odjel do Karviné na setkání s primátorem Karviné Janem Wolfem (ČSSD). Setká se tam také s občansky aktivními lidmi z Karvinska.

Během prvního dne návštěvy kraje se prezident Pavel setkal s hejtmanem Ivem Vondrákem a ostravským primátorem Tomášem Macurou. Oba politici byli zvoleni za ANO, v prezidentské volbě však místo předsedy hnutí Andreje Babiše podpořili právě Pavla. Později oba ANO opustili a nyní čelí tlaku, aby odešli i z čela kraje, respektive města.

V úterý prezident navštívil také automobilku Hyundai v Nošovicích, besedoval se studenty frýdecko-místeckého Gymnázia Petra Bezruče nebo si prohlédl nově otevřený kampus Ostravské univerzity na Černé louce v Ostravě. Večer se pak zúčastnil besedy s lidmi v multifunkční aule Gong v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Prezidentova manželka Eva navštívila Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě.