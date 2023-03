Pavel řekl, že na ústavní soudce navrhne kandidáty, o nichž nebude mít pochyby

Praha - Prezident Petr Pavel hodlá navrhnout na ústavní soudce jen takové kandidáty, o jejichž kvalitách nebude mít pochyby. Pavel to řekl v dnešním vystoupení v horní parlamentní komoře. Senátoři prezidentovy nominanty do Ústavního soudu schvalují. Letos končí mandát celkem sedmi ústavním soudcům, třem z nich už začátkem května. Pavel před senátory také uvedl, že by chtěl napravit vztahy mezi prezidentem a Senátem.

Pavel zopakoval, že postup výběru bude průhledný. "Oslovil jsem široké spektrum právnických institucí, aby nominovaly vhodné kandidáty," uvedl. Připomněl také, že s výběrem kandidátů mu bude pomáhat skupina odborníků. "Celý proces budu průběžně a velice pečlivě sledovat a aktivně se ho také od počátku účastním. Nakonec vám navrhnu pouze takové kandidáty, s jejichž kvalitami budu sám naprosto souznít," zdůraznil prezident.

S žádostí o návrhy kandidátů se Pavel obrátil na 23 institucí, aby mu předložily kandidáty na nové ústavní soudce. Nominanty bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel, který vede ústavní právník Jan Kysela. Ústavní soudce Pavel jmenuje ve chvíli, kdy bude panovat shoda mezi Senátem a prezidentovým konzultačním panelem.

Kandidáty bude panel posuzovat na základě několika kritérií. Obsahovat budou profesní zkušenost, převahu by měli mít soudci obecných soudů a akademici, doplnit je mají i další profesionálové. Dalším kritériem bude odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v občanském, trestním nebo správním právu. Pavel už dříve podotkl, že hodlá zohlednit i hodnotovou orientaci a světonázor.

Tento týden Pavel v principu nevyloučil, že by se ústavními soudci mohli stát i lidé z prostředí politiky. Domnívá se, že by to mohlo Ústavnímu soudu spíše prospět než uškodit. Média v posledních dnech spekulovala o tom, že by na ústavního soudce mohl být navržen dlouholetý poslanec Marek Benda (ODS).

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu ústava nezakazuje. Už k 3. květnu skončí mandát trojici Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip. Následně končí 4. června Vladimír Sládeček, 6. srpna předseda soudu Pavel Rychetský, o den později Ludvík David a 26. listopadu Radovan Suchánek.

Pavel před senátory uvedl, že by chtěl napravit vztahy mezi prezidentem a Senátem. Zdůraznil také, že se nechce věnovat sporům o své pravomoci a tedy o svou moc, ale že chce využívat svůj vliv zejména ve vztahu k vládě. Obecně se zmínil o zahraniční politice. Česká republika v ní musí mluvit jedním hlasem, řekl prezident v horní parlamentní komoře. Jeho vystoupení trvalo zhruba osm minut.

"Chtěl bych napravit vztahy našich dvou ústavních institucí, aby byly založené na vzájemném respektu k našim ústavním rolím," řekl Pavel před senátory. Postoje svých předchůdců k Senátu označil za někdy problematické. Kritický byl k horní komoře zejména Pavlův předchůdce Miloš Zeman, jenž se o ní vyjadřoval jako o zbytečné ústavní instituci, a nabádal k jejímu "vyhladovění". Pavel věří, že jeho vztahy se Senátem budou "otevřené, korektní a vedené snahou nacházet společná řešení".

Za jeden ze společných úkolů pokládá prezident debaty o zahraniční politice. "Prostřednictvím pravidelných schůzek vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí chci pomoci koordinovat zahraniční politiku," řekl Pavel, podle kterého bude mít předseda Senátu na těchto setkáních vždy důležitou úlohu. "Obzvláště v dnešní napjaté mezinárodněpolitické a bezpečnostní situaci je naprosto nezbytné, aby Česká republika mluvila v zahraniční politice jedním hlasem," zdůraznil.

Pavel také podotkl, že pravomoci Senátu a prezidenta jsou menší než Sněmovny a vlády. "Ústavní rolí Senátu i prezidenta je spíše vyvažovat, korigovat, kontrolovat a někdy také brzdit nebo naopak motivovat. Obě naše instituce hrají roli pojistky v politickém systému, dokonce i důležité pojistky demokracie," řekl. Zdůraznil, že se nechce věnovat sporům o své pravomoci, tedy o svou moc. "Chci naopak využít svůj vliv a možnosti pro dobré věci. Jejich prostřednictvím pak vytvářet tlak na ty, kteří mají větší moc než já. Pochopitelně hlavně na vládu," poznamenal prezident.

V této souvislosti chce i nadále navštěvovat regiony a mluvit s lidmi. "Chci připomínat témata, na která se zapomíná. Nebo témata, kterým se raději záměrně vyhýbáme, protože na jejich řešení nemáme někdy dost odvahy," řekl Pavel, který ještě před složením slibu navštívil Karlovarský a Ústecký kraj a tento týden Moravskoslezský kraj.

Pavel navštívil horní komoru jako první ústavní instituci, a to tři týdny po nástupu do funkce. Jeho předchůdce Zeman nebyl v Senátu devět let, Naposledy senátory na jejich schůzi navštívil v květnu 2014, tedy zhruba rok po nástupu do funkce.

Za symbolický návrat k ústavnosti, normální politické kultuře a pro zemi prospěšné spolupráci dnes Vystrčil označil návštěvu Pavla v horní parlamentní komoře. Uvedl to při přivítání hlavy státu v senátním jednacím sále. Připomenul, že Pavlův předchůdce Miloš Zeman, jehož vztahy se Senátem nebyly vřelé, se schůze horní komory zúčastnil naposledy před osmi lety, deseti měsíci a jedním dnem.

"Osobně to považuji za symbolické," uvedl Vystrčil k návštěvě prezidenta. "V přeneseném slova smyslu je to návrat k ústavnosti, je to návrat k normální politické kultuře a věřím k normální, pro naši zemi prospěšné spolupráci," řekl.

Pokud má Česko fungovat, mít šanci obstát při ochraně svobody a demokracie a ochránit hodnoty, na kterých je budována civilizace, musí složka výkonná, zákonodárná a soudní spolupracovat, uvedl Vystrčil. Musí být nezávislé, ale měly by se respektovat, všechny jsou tady pro lid, dodal. Pavel podle předsedy Senátu udělal důležitý krok proto, aby tomu tak bylo v plné míře.

Za Senát jeho předseda slíbil, že senátoři jsou ke spolupráci připraveni respektovat prezidentský úřad, spolupracovat korektně a nezávisle. "Máme příležitost ve složité době udělat vše pro to, aby se nám dařilo, abychom naplnili důvody, pro které jsme byli zvoleni," dodal Vystrčil.

Pavel přišel do jednacího sálu Senátu za prezidentských fanfár z opery Libuše, vykonal přehlídku senátorského sboru, kteří prezidenta přivítali povstáním, senátor Tomáš Jirsa (ODS) ho přivítal i krátkým zasalutováním. Pavel zaujal místo po pravici Vystrčila a společně vyslechli státní hymnu. Po prezidentově projevu k senátorům předseda horní komory předal prezidentovi dva dárky - trvanlivý inkoust, který nevybledne, a pero s dnešním datem. "Je to tužka, která píše písmem slabým, ale píše písmem svobodným a demokratickým," řekl Vystrčil. Popřál Pavlovi, aby musel ve svém úřadě co nejméně škrtat. Senátoři se s hlavou státu rozloučili povstáním a už bez fanfár.

Vystrčil nabídl Pavlovi, aby se jeho zástupce účastnil jednání senátní komise pro ústavu. Řekl, že by to významně zjednodušilo názorovou výměnu v oblasti úprav nebo změny ústavy nebo třeba v oblasti společných pravomocí, jako je schvalování ústavních soudců.

Vystrčil také ocenil, že zástupci Hradu začali spolupracovat s některými senátory zejména ze strukturálně postižených regionů na jejich rozvoji. Přivítal impulz, který Pavel v pomoci těmto krajům zahájil.

Pavel spolupráci ústavních institucí označil za naprostý základ toho, aby stát fungoval. "Není nezbytně nutné, abychom spolu ve všem souhlasili, to se asi ani nepodaří. Ale pokud jsme schopni spolu korektně jednat, pokud jsme schopni probírat argumenty, pokud jsme v kontaktu a řešíme věci pravidelně, tak je velký předpoklad, že budeme schopni posouvat věci kupředu," řekl.

Prezident a předseda Senátu se domluvili také na spolupráci v zahraniční politice. Podle Pavla je naprosto nezbytné, aby všechny ústavní instituce v současné komplikované mezinárodní bezpečnostní situaci mluvily jedním jazykem.

Pavel očekává spolupráci se Senátem na více úrovních, a to i na úrovni kabinetů a kanceláří. "Takže budeme schopni řadu věcí vyřešit velice operativně," poznamenal.