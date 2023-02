Pavel: Prodloužení věku odchodu do penze musí vyhovět různým profesím

Ústí nad Labem - Řešení uvažovaného prodloužení věku odchodu do penze musí být pružnější a vyhovovat lidem různých profesí a rovněž jejich schopnostem po zdravotní stránce. Nastupující prezident Petr Pavel to dnes řekl lidem na náměstí v České Kamenici na Děčínsku, kam zamířil při své jednodenní návštěvě Ústeckého kraje. V České Kamenici ho vítaly davy lidí. Na dotaz týkající se transformace uhelných regionů, mezi něž Ústecký kraj patří, Pavel řekl, že by po ukončení těžby neměla být zajištěna pouze pracovní místa, ale také bydlení. Pavel po poledni z České Kamenice zamířil do Ústí nad Labem.

"Čím se lidé dožívají delšího důchodového věku, tím větší jsou nároky na důchodový systém a ten důchodový systém musí někdo financovat," vysvětlil lidem Pavel, proč se o prodloužení odchodu do důchodu uvažuje. Upozornil, že zatím nic není schváleno. "U někoho bude potřeba vytvořit podmínky, aby mohl pracovat třeba klidně do 70 (let), když bude chtít a bude na to mít, ale u jiných, kteří vykonávají těžkou práci a budou mít zdravotní problémy, bude muset být možnost odejít do důchodu dříve," míní Pavel.

Důchodová reforma se řeší zatím bezvýsledně od 90. let a zabývá se tím i současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Základní parametry chystané reformy chce vláda veřejnosti oznámit v dubnu po projednání ve vládní pětikoalici. Reforma má podle Fialy zásadní význam, pokud chce stát zajistit, aby i lidé mladší 40 let měli šanci na důstojnou penzi. Věk pro odchod do důchodu je podle něj jen jedním z parametrů. Navýšení věku odchodu do důchodu se může dotknout nejdříve lidí, kteří půjdou do penze kolem roku 2040. Do roku 2030 se postupně zvyšuje věk až na 65 let pro všechny. Při zvažovaném zvyšování důchodového věku by se podle dřívějšího vyjádření premiéra rozlišily také náročné profese, které by mohly odejít na odpočinek dříve.

K transformaci regionů dnes Pavel řekl, že jde ruku v ruce zajistit pracovní místa, bydlení, služby a také třeba zjistit, zda bude lidem v těžbou postižených lokalitách vyhovovat životní prostředí. "Všechny problémy se musí řešit zároveň," dodal. Starosta České Kamenice Jan Papajanovský (Koalice pro Kamenici) ČTK řekl, že společná schůzka byla také věnována transformaci. "Náš region Severozápad se propadá, zatímco ostatní se daří posouvat," řekl Papajanovský. S Pavlem se také zastupitelé města bavili o zajištění zdravotní péče. Podobně laděnou schůzku absolvoval Pavel už ráno se starosty ze Šluknovského výběžku.

Cesta na sever Čech je jeho druhým výjezdem do regionů po volbách, minulý týden byl v Karlovarském kraji. V Ústí nad Labem si odpoledne prohlédne základní školu Mojžíř a sejde se s vedením Ústeckého kraje v krajském úřadě. Návštěvu zakončí Pavel na Univerzitě J. E. Purkyně, kde je na programu setkání se studenty a veřejností.

Nastupujícího prezidenta Petra Pavla vítaly v České Kamenici davy lidí

Nastupujícího prezidenta Petra Pavla vítaly v České Kamenici na Děčínsku, kam dorazil dnes dopoledne, davy lidí. Desítky z nich na něj na náměstí Míru čekaly půl hodiny před příjezdem. Nejprve se Pavel setká se starostou a zastupiteli, poté vystoupí před lidmi na připraveném pódiu. Budou mu moci položit otázky. Jeho dalším cílem dnešní jednodenní návštěvy Ústeckého kraje je škola v ústecké vyloučené lokalitě Mojžíř.

Náměstí v České Kamenici zůstalo od rána uzavřené. Někteří obyvatelé města se tak o příjezdu zvoleného prezidenta dozvěděli až ve chvíli, kdy se nemohli do centra dostat autem. Kromě místních dorazili i lidé z okolních měst a obcí.

Ráno se Pavel setkal se starosty ze Šluknovského výběžku na šluknovském zámku. Jeho příjezd sledovalo několik desítek lidí. Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář ČTK řekl, že se během schůzky chtějí zástupci samospráv dotknout politiky soudržnosti. Starosta Šluknova Tomáš Kolonečný (STAN) po setkání na šluknovském zámku ČTK řekl, že Pavel o problémech v regionu ví a chce návštěvu do budoucna zopakovat.

Pavel, který má trvalé bydliště v obci Černouček na Litoměřicku, byl v Ústí nad Labem na startu kampaně před druhým kolem prezidentských voleb. Vítalo ho tehdy zaplněné náměstí u kostela se šikmou věží. V samotném krajském městě pak ve volbách porazil svého soupeře o 99 hlasů. Krátce po svém vítězství ve druhém kole prezidentských voleb uvedl, že by rád navštívil nejdříve kraje, ve kterých získal větší podporu jeho protikandidát Andrej Babiš (ANO). Pavel ve středu před cestou do Ústeckého kraje uvedl, že ví, že ne každý ho bude vítat s nadšením. "Já ale nechci být jen prezidentem svých fanoušků. Chci naslouchat a sloužit i těm, kteří mě nevolili," dodal.

V Ústeckém kraji Babiš získal 54,47 procenta hlasů, což je nejvíce ze všech tří krajů, kde vyhrál. Babiš vyhrál ještě v Moravskoslezském kraji, tam chce jet Pavel po březnové inauguraci.