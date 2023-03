Pavel: Problémem Moravskoslezského kraje je odliv mladých lidí

Ostrava - Jedním z hlavních problémů Moravskoslezského kraje je podle prezidenta Petra Pavla odliv mladých lidí. Nekoresponduje přitom se zlepšováním kvality života v kraji, řekl po jednání s hejtmanem kraje Ivem Vondrákem (dříve ANO). Důvodem podle něj může být setrvačnost myšlení, že "jinde je to lepší". Setkáním s Vondrákem prezident zahájil dvoudenní návštěvu severní Moravy a Slezska. Prezident se dnes v podvečer setká i s ostravským primátorem Tomášem Macurou (dříve ANO). Pavel řekl, že nejde o jeho poslední návštěvu kraje, během příštích cest chce zavítat například do Krnova, Bruntálu nebo Osoblahy.

Prezident připomněl, že jeho cesta je první návštěvou regionu po inauguraci a že v regionu byl před volbami několikrát, je tak s jeho problémy dobře obeznámen. Míní, že na Moravskoslezský kraj se zcela nehodí označení "strukturálně postižený". Jsou v něm podle něj oblasti, které jsou na tom hůř, ale kraj si jako celek z hlediska transformace z těžkého průmyslu vede nadmíru dobře. Může tak být inspirací nejen pro Ústecký nebo Karlovarský kraj, ale i pro další regiony.

Pavel vyzdvihl odhodlání a přístup při hledání inovativních řešení nebo při prosazování některých projektů. "Je vidět, že se řada projektů daří, ať už je to transformace od těžkého do průmyslu lehčího s vyšší přidanou hodnotou, ať je to ochrana životního prostředí, ať je to důraz na vzdělávání, ať je to důraz na kvalitu života ve všech jeho aspektech," řekl.

Jako jeden z hlavních problémů kraje vidí odliv mladých lidí. "Který vlastně nekoresponduje s tím, jak se vyvíjí ostatní parametry kvality života tady v regionu. A naznačuje, že může jít ve větší míře o setrvačnost nebo nějaké představy, že jinde je to výrazně lepší, přitom zrovna Moravskoslezský kraj nabízí řadu příležitostí především pro mladé lidi, aby tady našli uplatnění," poznamenal.

Vondrák Pavla veřejně podpořil v prezidentské volbě na úkor svého tehdejšího stranického šéfa a Pavlova protikandidáta Andreje Babiše. Prezident se dnes v podvečer setká i s ostravským primátorem Tomášem Macurou (dříve ANO), který mu stejně jako Vondrák dal hlas v prezidentských volbách. Oba moravskoslezští politici se po podpoře Pavla dostali do sporů s vedením hnutí, z něhož nakonec vystoupili. Macuru ze svého středu vyloučil i klub zastupitelů hnutí ANO. Prezidentská volba odstartovala problémy v ostravské buňce hnutí ANO. Poté, co byli Macura a také jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová, vyloučeni z klubu hnutí ANO, rozhodli se ho opustit i další zastupitelé.

Pavel dnes odmítl, že by jejich podpora byla faktorem při výběru jednotlivých zastávek v regionu. Považoval za logické se setkat s místním hejtmanem a primátorem. O předvolební podpoře dnes s hejtmanem nehovořil a nepředpokládá, že by se to během cesty stalo tématem. Vondrák i Macura jsou podle něj lidé, kteří mají svou představu a jdou za ní velmi cílevědomě. "A to je pro mě mnohem důležitější než to, z jaké jsou strany," uvedl.

Podle Vondráka je potřeba nejvýše postavené politiky informovat o dění v regionu. Podotkl, že prezident se bude účastnit jednání Parlamentu nebo vlády a je tak pro něj dobré znát, co se v kraji děje.

Oba politici se vyjádřili i k chystanému armádnímu logistickému centru u letiště v Mošnově. Pavel poznamenal, že z hlediska NATO je ČR v případě obrany i cvičení tranzitní zemí. Je proto podle něj důležité mít připravenu infrastrukturu pro tranzit materiálu i lidí. Poznamenal, že v dnešní době je snaha většinu vojenských kapacit budovat i pro civilní využití nebo pro řešení krizí v regionu. Prezident se domnívá, že základna může sloužit jako podpora rozvoje byznysu a služeb nejen v regionu, ale i na celé Moravě. V nejhorším případě přes ni zároveň může proudit pomoc i vojenský materiál. Vondrák názor Pavla podpořil. Logistické centrum podle něj v Mošnově doplní to, co již tamní kapacity nabízí.

Před zahájením setkání s Vondrákem se prezident i jeho manželka Eva podepsali do pamětní knihy a převzali si dary, které pro ně připravil kraj. Všechny dárky vyrobily firmy z regionu. Prezident dostal například dřevěné motorkářské hodinky, prezidentský pár pak i trička s kresleným slovníkem moravskoslezského nářečí. Manželka prezidenta dostala knihy Šikmý kostel od Karin Lednické, které vypráví příběhy několika generací hornických rodin, a karafu ze sklárny Jakub ve Vrbně pod Pradědem. Prezidentský pár potleskem vítaly desítky zaměstnanců krajského úřadu. Při příjezdu na Pavla křičel starší muž před krajským úřadem "Hanba, hanba".