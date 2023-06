Pavel: Příklon k Západu není jen o prosperitě, ale i o hodnotách

Praha - Příklon k západní kultuře není jen otázkou ekonomické prosperity nebo bezpečnosti, ale i k hodnotám, řekl prezident Petr Pavel na dnešní slavnosti k 30. výročí České republiky na Hradě. Hlava státu věří tomu, že Česko má nejen demokratickou minulost, ale bude mít i demokratickou budoucnost. "Jsem více optimistou než skeptikem," uvedl prezident, jen poznamenal, že za tři desetiletí nezaznamenal jediný faktický a skutečně nebezpečný pokus zvrátit směr české demokracie.

Pavel vyzval k opuštění "blouznění" o Česku jako prostoru a mostu mezi Východem a Západem či iluze že Česko může být "neutrální prosperující solitér" po vzoru Švýcarska. "Příklon k západní kultuře není jen otázkou ekonomické prosperity nebo bezpečnosti, příklon k Západu je i příklonem k hodnotám. K osobní svobodě, kdy nám stát a jeho instituce nepřikazují, jak máme žít, co si smíme myslet nebo co smíme říkat. Ke způsobům, jak mají mezi sebou vycházet státy a národy, mezi něž nepatří válka ani jiná agrese. K lidským právům a k jejich skutečnému dodržování, které přináší jistotu a bezpečí každému z nás. K vládě práva, a ne zlovůli autokratických vládců," řekl Pavel.

Demokracie není zadarmo a vyžaduje stálou práci a úsilí, upozornil prezident. Je podle něho potřeba, aby se co nejvíce obyvatel zajímalo o veřejné dění a kriticky se nad ním zamýšlelo, i se na něm aktivně podílelo.

Pavel ve vystoupení 30 let historie České republiky svým pohledem hodnotil. Soudí mimo jiné, že "rozvod" Čechů a Slováků v roce 1993 kvalitě vzájemných vztahů více prospěl, než uškodil, byť se řada lidí s rozdělením někdejšího Československa do současnosti těžko smiřuje. Podotkl také, že "divoká" 90. léta znamenala jasné směřování Česka na Západ, vstup do NATO a snahu o začlenění do Evropské unie. Završením těchto kroků pak Česko přišlo o společný cíl.

"Přes blbou náladu, rozčarování a deziluze některých z nás, přes naše často rozdílné představy, jak má stát a jeho politická reprezentace fungovat a co nám má přinášet, přes nemalé rozdělení české společnosti na dva velké tábory, přes to všechno jsem za těch 30 let neviděl jediný faktický ani skutečně nebezpečný pokus zvrátit směr naší demokracie," podotkl Pavel.

Fiala vyzdvihl proměnu Česka za 30 let, je podle něj úspěšný stát

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes na slavnostním ceremoniálu ke 30. výročí vzniku České republiky připomněl, jak se země za dobu své existence proměnila a kam se posunula. Lidé podle něj vybudovali bohatý a úspěšný stát, který patří k nejbezpečnějším na světě. Podle něj by neměli tyto úspěchy považovat za samozřejmost.

"Česká republika je úspěšná země, od svého vzniku se změnila k nepoznání. Vybudovali jsme tržní ekonomiku, náš stát ukotvili v západních organizacích," řekl Fiala v projevu na Pražském hradě. Země patří k nejbezpečnějším na světě, je v popředí co do kvality zdravotní péče. "V celkové kvalitě života jsme předběhli ty, které jsme před 20 lety považovali za nedostižné vzory," řekl premiér.

Fiala uvedl, že se Česku podařilo něco mimořádného, ale lidé na to často zapomínají. "Na úspěchy jsme chvíli hrdí, ale brzy je považujeme za samozřejmé," uvedl. Podle něj je třeba úspěchy posledních 30 let připomínat a radovat se z nich.

Premiér také zdůraznil, že cesta Česka nekončí a že se nesmí smířit s tím, co už má. "Jsou před námi příležitosti, které musíme využít, abychom neztratili kurz," řekl. Zmínil především změny ve vzdělávání, aby mladí lidé byli lépe připraveni na nové výzvy, a rozvoj dopravní infrastruktury.

Náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka v projevu po Fialovi vyzdvihl bezpečnost Česka. "Posledních 30 let je pro naši republiku nejdelší období svobody, prosperity a absolutního bezpečí, jaké jsme kdy zažili. Stojí za to si to s pokorou připomínat," řekl. Význam těchto hodnot podle něj ještě roste při pohledu na válečný konflikt na Ukrajině, kde ruská agrese působí velké utrpení. Válka podle Řehky probrala Česko z toho, že bralo svou bezpečnost jako samozřejmost, a toto procitnutí musí země využít k posílení své obranyschopnosti.