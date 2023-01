Pavel: Přijetí Babiše Macronem krátce před volbami nebylo standardní

Praha - Návštěva Andreje Babiše u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Elysejském paláci byl marketingový tah, řekl vítěz prvního kola voleb Petr Pavel. Není podle něj standardní, aby prezident demokratické země přijímal prezidentského kandidáta několik dnů před volbami, označil to ale za věc Francie. Pavel to dnes řekl v České televizi. Do pořadu byl pozván i Babiš, účast ale odmítl. Pavel a Babiš se utkají v druhém kole prezidentské volby.

Pavel se vyjádřil kriticky i k vyjádření Babiše, že by jako prezident uspořádal mírový summit k válce na Ukrajině. Poznamenal, že po ruské anexi Krymu v roce 2014 se Babiš z pozice premiéra o uspořádání žádného mírového summitu nepokusil. "Vytvářet naději, že Česká republika je dnes v pozici, kdy může uspořádat globální mírový summit, je dnes opravdu jenom marketingový tah Andreje Babiše, nic jiného," řekl.

Pavel označil za absurdní, aby byl kvůli svému postoji k událostem na Ukrajině označován za válečného štváče. Poukázal na to, že v pozici předsedy Vojenského výboru NATO přesvědčil náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova k jednáním na nejvyšší úrovni. "Přestože že to nevedlo k dlouhodobému míru, byl to významný krok," řekl.

Pavel dále odmítl, že by jeho slabinou pro druhé kolo měly být nezkušenosti v politice. "Nezkušenost v politice rozhodně nemám. Já nemám zkušenost s politikou, kterou reprezentují Andrej Babiš a Miloš Zeman, tu politiku, která je založená na překrucování, na lžích, na osočování soupeřů, na rozdělování společnosti," uvedl.

Považuje za logické, že se Babiš bude snažit před druhým kolem odradit jeho voliče i voliče kandidátů, kteří mu vyjádřili podporu, aby přišli k volbám. "Jsem přesvědčen o tom, že voliči nepodlehnou tomuto tlaku, že si uvědomí, o co v těchto volbách jde, že si uvědomí, jaký svět nám chce Andrej Babiš nabídnout a jak by vypadala Česká republika pod jeho vedením," doplnil.