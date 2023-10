Pavel předal ocenění za záchranu škrcené ženy či pomoc při nehodě

Praha - Za záchranu škrcené ženy, zdravotní pomoc při dopravní nehodě nebo pomoc bezvládnému řidiči autobusu dnes předal prezident Petr Pavel na Pražském hradě ocenění Zlatý záchranářský kříž. Celkem bylo uděleno sedm Zlatých záchranářských křížů, čtyři čestná uznání a dvě další ceny ve spolupráci s partnery časopisu Rescue Report, který je vyhlašovatelem soutěže. Hodnotitelé vybírali ze zhruba sedmi desítek návrhů.

"Neumím si představit nic šlechetnějšího, než je záchrana lidského života. Říkám to s plným vědomím toho, kolik úsilí a práce, často na první dobrou nepříliš oceněné, za tím je," řekl Pavel. "Především v kontrastu s tím, kolik vidíme, že lidských životů je zmařeno na různých bojištích kolem světa, dnes na Ukrajině, v Izraeli, v Pásmu Gazy, a kolik naopak práce a úsilí stojí zachránit jednotlivý lidský život," dodal.

Mezi oceněnými je například Matyáš Diba, který pomohl zdravotně indisponovanému řidiči autobusu. Dibovi se podařilo po nehodě, která neměla vážné následky na životě a zdraví rodiny cestující v osobním vozidle, zastavit autobus u kraje vozovky. V kategorii laiků do 18 let byl oceněn David Vecko, jenž pomohl škrcené ženě, na útočníka skočil a vší silou do něj vrazil. Muž utekl.

V kategorii profesionálů byl oceněn policista Marek Svoboda, který při dopravní nehodě v Děčíně loni v červenci poskytl zdravotní pomoc a činil komplexní kroky ke zvládnutí situace na místě s velkým počtem zraněných. Zlatý záchranářský kříž za čin profesionálního týmu obdržely Hasičský záchranný sbor a Letecká služba Policie ČR za zásah při loňském požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Ocenění získalo také krajské ředitelství liberecké policie za záchranu duševně nemocného muže, za výjimečný přínos pro záchranářství byl oceněn nadpraporčík Jiří Buček, který mimo jiné stál u zrodu speciálních činnosti Hasičského záchranného sboru, jako je sutinové vyhledávání, vyprošťování osob ze zřícených budov či zavalených osob z výkopů nebo jeskyní a dalších podzemních prostor.

Ocenění získala také Fakulta bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Čestné uznání obdržely Stanislava Havlíčková za záchranu osob z hořícího domu s pečovatelskou službou v Libštátu na Semilsku i Jana Šedá za resuscitaci dvanáctiletého chlapce, který se topil v rybníku u obce Deblín. Ocenění dostali také Karel Kirs, Michaela Procházková a pražská záchranná služba za zásah u pobodané ženy a jihomoravští hasiči a moravská stanice speleologické záchranné služby za záchranu izraelského speleologa.

Cenu generálního ředitele hasičů získal Pavel Dostál za dvojnásobnou první pomoc zraněným po srážce s vlakem, cenu policejního prezidenta pak Stanislav Kudlička za to, že pomohl svému sousedovi z plamenů.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, a to dobrovolníků i profesionálů. Oceňována je i první pomoc laiků a neziskových organizací působících v oblasti záchranářství. Zlaté záchranářské kříže vyhlašuje časopis Rescue Report na území České republiky od roku 1999, od roku 2007 se projekt rozšířil i na Slovensko.