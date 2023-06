Pavel: Pokud Okamura očekává schůzku, měl by o ni požádat

Praha - Pokud se chce předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura sejít, měl by požádat o setkání, nebo naznačit agendu k projednání, řekl dnes na novinářský dotaz prezident Petr Pavel. Hlava státu se v takovém případě setkání vyhýbat nebude. Pavel to uvedl na tiskové konferenci ke 100 dnům svého prezidentství.

V programu na prvních 100 dní prezident slíbil, že vyzve k pravidelným setkáním premiéra a předsedy nejsilnější opoziční strany. Schůzka hlavy státu s premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem se uskutečnila v červnu. Politici mluvili zejména o zahraniční politice.

Pavel dnes řekl, že pokud by společné setkání očekával také Okamura, tak by o něj mohl požádat, případně by mohl naznačit agendu. "Já se tomu vyhýbat nebudu," dodal.