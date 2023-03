Pavel podepíše důchodovou novelu, musí ji podle něj ale přezkoumat Ústavní soud

Praha - Prezident Petr Pavel se rozhodl podepsat spornou vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů. Je ale nezbytné, aby zákon přezkoumal Ústavní soud (ÚS), řekl na dnešní tiskové konferenci v Hrzánském paláci. Pokud by se opozice nakonec neobrátila v souvislosti s novelou na ÚS, učiní tak Pavel. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že poslanci hnutí už podnět k ÚS připravují.

Poslanci ANO podají ústavní stížnost na snížení valorizace penzí, a to kvůli retroaktivitě a způsobu projednání. Schillerová to dnes řekla novinářům.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodnil snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.

Pavel uvedl, že rozumí právním námitkám opozice, která je podle něj přesvědčena o tom, že vláda prosadila novelu protiústavním způsobem z důvodu retroaktivity a projednání ve stavu legislativní nouze ve Sněmovně. "Skutečně v tomto případě byl použit sporným způsobem," řekl Pavel.

Za pravdu ale dává i vládě. "Její argumenty, stejně jako argumenty ekonomických odborníků, hovoří jasně o tom, že zpomalení růstu penzí za stávající situace je nezbytné," poznamenal prezident. Mimořádná valorizace by podle něj znamenala růst penzí zejména u seniorů s nejvyššími příjmy.

Novela navíc podle hlavy státu umožní vládě, aby do budoucna zpracovala valorizační vzorec výhodný pro příjemce důchodů v nejnižších kategoriích. Bylo by také podle Pavla nesolidární, aby důchody rostly výrazně rychleji, když nerostou příjmy dalších ohrožených skupin, jako jsou samoživitelé, lidé se zdravotním postižením, případně mladé rodiny s dětmi.

Pavel má výhrady kvůli tomu, že kabinet o celé záležitosti nedostatečně komunikoval. Vadí mu i to, že vláda nezahrnula potřebné peníze na mimořádnou valorizaci penzí do rozpočtu, přestože na to byla opakovaně upozorňována.

V případě, že by Pavel novelu vetoval, Sněmovna by už pravděpodobně nestihla přehlasovat jeho postoj včas. Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve Sbírce zákonů do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.

Pavel také uvedl, že je připraven sloužit jako zprostředkovatel debaty mezi koalicí a opozicí o úpravě valorizačního mechanismu a důchodové reformě, pokud by vázla. Jde o věci, které budou výrazně ovlivňovat dlouhodobou stabilitu veřejných financí a důstojnost vyplácených penzí, míní.

Fiala a další lídři koalice vítají Pavlovo rozhodnutí, novelu chtějí hájit u ÚS

Premiér Petr Fiala (ODS) uvítal rozhodnutí prezidenta Pavla podepsat úpravu mimořádné valorizace důchodů. Novela zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení země a zároveň zaručí všem příjemců důchodů jejich zvýšení průměrně o 780 korun, sdělil dnes premiér ČTK. Za správné označili prezidentovo stanovisko i další koaliční politici včetně ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

"Tato úprava je nesmírně důležitá, protože zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení naší země a zároveň zaručí všem, kteří pobírají důchody jejich zvýšení průměrně o 780 korun," napsal předseda vlády ČTK. Vicepremiér Jurečka na twitteru napsal, že Pavlovo rozhodnutí je podle něj správné. "Jsem rád, že se podařilo vysvětlit naléhavost úpravy valorizace důchodů. Důvody k tomuto kroku jsou jasné, musíme zodpovědně spravovat veřejné finance a nesmíme zadlužovat další generace. Úprava červnové valorizace je záchrannou brzdou. Kdyby vláda nezasáhla, přinesla by valorizace dalších 34 miliard dluhů do státního rozpočtu a zátěž by dál nekontrolovaně rostla," uvedl. Koalice je podle Jurečky připravená návrh obhájit před Ústavním soudem. Podle šéfky Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové rozhodnutí ÚS napomůže jednou provždy odstranit některé otazníky, které ohledně projednávání zákona vznikly. "Nicméně jsem ráda, že i podle prezidenta Pavla převažují racionální argumenty pro schválení této novely," napsala Pekarová Adamová ČTK. Pavlovo rozhodnutí ocenil i vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "To, aby fungování našeho státu včetně důchodů bylo dlouhodobě udržitelné, je v zájmu každého z nás. Vládu teď čeká úkol přijít se zásadní reformou penzí pro budoucnost všech generací. Úkol, kterého se nebojíme," sdělil Rakušan ČTK.