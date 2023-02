Pavel oznámí plán na týden, zhodnotí cesty do Mnichova a Karlovarského kraje

Praha - Zvolený prezident Petr Pavel dnes představí své plány na tento týden, které by měly zahrnovat například cestu do Ústí nad Labem a jednání se zástupci kraje i měst. Na tiskové konferenci se také vrátí k minulému týdnu, kdy mimo jiné strávil po dvou dnech na výjezdu do Karlovarského kraje a na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Pavel minulý týden za dva dny v Karlovarském kraji navštívil osm měst, setkal se se starosty, představiteli kraje a debatoval s občany a studenty. Cílem návštěvy bylo poznat hlavní problémy jednoho z krajů, který patří mezi strukturálně postižené a v mnoha statistikách se umisťuje na posledním místě mezi kraji. Stejný cíl bude mít patrně tento týden cesta do Ústeckého kraje.

Na své první zahraniční cestě od lednového zvolení Pavel absolvoval osm bilaterálních jednání včetně setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem či polským prezidentem Andrzejem Dudou. Na programu měl také deset neformálních setkání a vystoupení na panelové diskusi k Ukrajině. "Snažil jsem se ukázat, že se Česko i na prezidentské úrovni vrací k aktivní, koordinované a srozumitelné zahraniční politice," uvedl. Prezidentské funkce se ujme 9. března.