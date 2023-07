Pavel: Okno pro ukrajinskou ofenzívu se s koncem roku víceméně uzavře

Vilnius - Ukrajina bude zřejmě muset vyjednávat s Ruskem na základě úspěchů dosažených do konce tohoto roku, vyplývá podle českého prezidenta Petra Pavla z aktuálních politických a vojenských okolností. Pavel o situaci na Ukrajině hovořil na úvod summitu NATO ve Vilniusu. Podle něj je třeba "realisticky" vnímat, že okno příležitosti pro ukrajinské územní zisky se do konce roku víceméně uzavře.

Hlava státu hovořila na veřejné diskusi pořádané na okraj summitu, kde dostala i otázku na vývoj ukrajinské protiofenzívy. "Ukrajina pomalu získává území, pravděpodobně stále hledají slabá místa v ruské obraně. Stále nenasadili významné síly, které připravili," míní Pavel.

Mluvil o tom, že ruské straně hraje do karet to, že měla čas na přípravu obranných linií a má vzdušnou převahu. Ukrajinci jsou podle něj mnohem více motivovaní a vybavení lepší technikou, ovšem nemají dost munice a vzdušných sil, "aby byli opravdu efektivní". Čas na posun fronty se jim krátí nejen proto, že s příchodem zimy bude složitější, ale také kvůli nadcházejícím volbám ve Spojených státech, v Rusku a na samotné Ukrajině, uvedl.

"Uvidíme další pokles ochoty masivně podporovat Ukrajinu dodatečnými zbraněmi. Takže všechny tyhle podmínky pravděpodobně povedou k závěru, že to, co bude dosaženo do konce roku, bude východiskem pro vyjednávání," řekl Pavel.

Kromě munice a vojenského vybavení podle něj Ukrajina potřebuje také "povzbuzení a ujištění". Odkazoval tím na klíčové téma summitu ve Vilniusu, kterým je možný posun v otázce přijímání Ukrajiny do NATO. Podle Pavla spojenci mohou posílit ukrajinskou morálku příslibem, že zahájí přístupový proces ihned po konci bojů, o vyústění summitu však nechtěl spekulovat.