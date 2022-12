Pavel očekává v příštích týdnech útoky proti své osobě týkající se minulosti

Praha - Prezidentský kandidát Petr Pavel očekává, že během ostré části volební kampaně bude čelit útokům týkající se jeho údajné spolupráce s StB, domácího násilí nebo odcizení služebního notebooku. Vyplývá to z informací jeho týmu, řekl na tiskové konferenci.

Pavel zároveň poukázal na aktuální výsledky volebních průzkumů, podle kterých do druhého kola postoupí Andrej Babiš, Danuše Nerudová nebo on. Podle Pavla se do druhého kola může dostat kdokoli z nich. Poznamenal, že pokud by byl ve druhém kole Babiš, měl by se proti němu postavit někdo, kdo bude mít dost odolnosti a vůle mu vzdorovat, protože by podle něj "šly rukavice dolů" a způsob vedení boje by byl velice nevybíravý.

Očekává, že lidé z okolí Babiše, prezidenta Miloše Zemana nebo prorusky smýšlející komunity udělají vše pro to, aby se do druhého kola nedostal. Předpokládá proto v dalších týdnech před volbami proti sobě další útoky. Na základě informací jeho týmu by se měly týkat třech témat z jeho minulosti.

Za první Pavel označil jeho údajnou spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB) nebo sovětskými tajnými službami. Označil to za naprosto nesmyslnou konstrukci, protože prošel opakovaně mnoha prověrkami nebo lustračním zákonem. Poukázal na to, že si ho prostřednictvím Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) prověřovali při nástupu do funkce předsedy Vojenského výboru NATO hlavní spojenci.

Další informace o chystaných útocích se podle něj týkají údajného domácího násilí, kterého se měl dopouštět na své první ženě. Pavel řekl, že jistě není bez chyb, ale něco takového by neudělal i s ohledem na děti. Odkázal na svědectví svých již dospělých dětí z prvního manželství i své první ženy. Dodal, že takové chování by bylo také předmětem zájmu úřadů při udělování tzv. prověrky.

Třetí útok se má týkat odcizení služebního notebooku, o který přišel po návratu ze zahraniční vojenské mise v roce 2003. Řekl, že úřad záležitost uzavřel s tím, že k vniknutí do vojenského systému nedošlo.