Praha/New York - Prezident Petr Pavel předpokládá, že v Organizaci spojených národů bude mnoho příležitostí hovořit o ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Očekává na toto téma i konfrontační okamžiky. Pavel novinářům před dnešním odletem do Spojených států na 78. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku také řekl, že bude usilovat o podporu českého nestálého členství v Radě bezpečnosti této organizace. Účast na jednání vrcholného orgánu OSN vnímá Pavel jako šanci dát světu najevo, že Česká republika zastává racionální postoje, že má čím přispět a že je připravena mluvit hlasem rozumu, a nikoli konfrontace.

Očekává se, že hlavním tématem bude v OSN konflikt na Ukrajině, a to i vzhledem k avizované účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Předpokládám že bude mnoho příležitostí o konfliktu na Ukrajině hovořit. Bude-li potvrzena možnost pro Českou republiku vystoupit v Radě bezpečnosti, což zatím ještě není, tak určitě se budu držet toho, co říkám dlouhodobě, to znamená, že odsuzujeme ruskou agresi, že není možné dopustit její úspěch, naopak, že se musíme všemi silami snažit o to, aby Ukrajina v tomto konfliktu uspěla, protože pokud by prohrála, tak prohrálo mezinárodní právo a systém, na kterém je nakonec založena i naše bezpečnost," uvedl prezident.

Konfrontační okamžiky očekává kvůli tomu, že mnoho zemí se na ruskou invazi na Ukrajinu dívá podle něho jinak, ne z hlediska principu porušení mezinárodního práva. "Vidí spíše pozici Ruska jako toho, kdo uplatnil právo silnějšího. Budu se snažit ve vystoupení na Valném shromáždění apelovat na to, abychom se na řešení problémů ve světě dívali ne jako na konfrontaci, ale jako na soutěžení podle férových a srozumitelných pravidel," podotkl prezident. K takovému pohledu je třeba podle něho hledat partnery i mezi zeměmi Afriky, Jižní Ameriky a střední Asie. "Pokud v tomto soupeření uspěje autoritářský pohled na svět prezentovaný ať už Ruskem, nebo Čínou, pak naše část světa ztratí," řekl Pavel.

Prezident poznamenal, že vzájemná podpora nebo žádost o podporu české kandidatury na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 a 2033 je jedním bodů prakticky všech jeho jednání. "Stejně tak tomu bude i v New Yorku, bude to součástí nejen vystoupení před Valným shromážděním, ale bude to také součástí mých bilaterálních jednání," uvedl. Na novinářský dotaz také sdělil, že nemá domluvenu bilaterální schůzku s americkým prezidentem Joe Bidenem a neočekává ani setkání se Zelenským v tomto formátu, pokud se ukrajinský prezident Valného shromáždění zúčastní.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), jenž hlavu státu do Spojených států doprovází, novinářům řekl, že české úsilí do nestálé členství v Radě bezpečnosti se promítá do všech dvoustranných vztahů. Bude předmětem také při jeho schůzkách v OSN. "Je to takový spojník veškerých našich aktivit," uvedl. Česko má dobré renomé ve světě a dokáže podporu získat, míní ministr.