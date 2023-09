Pavel nevidí důvod k odvolání Rakušana kvůli šifrovanému telefonu

Hradisko u Mušova (Břeclavsko) - Prezident Petr Pavel v této chvíli nevidí důvod k diskusi o odvolání vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) či o vyslovení nedůvěry vládě. Informace, že Rakušan používal po posledních sněmovních volbách kvůli obavám z odposlechů šifrovací telefon, v něm nevzbudily pochybnosti. Pavel při dnešní návštěvě jižní Moravy na dotaz novinářů řekl, že případ nevidí jako reálnou kauzu.

"Z toho, co vím, se bavíme o tom, že Vít Rakušan měl zabezpečený telefon. Na tom není nic, co by vedlo k pochybnostem," uvedl prezident. Pokud se neobjeví další informace, které jeho názor změní, nevidí důvod, proč mluvit o odvolání Rakušana nebo proč vyvolávat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, dodal.

Předsedkyně nejsilnějšího opozičního klubu ANO Alena Schillerová v úterý oznámila, že pokud premiér Petr Fiala (ODS) bude Rakušana nadále držet ve vládě, poslanci hnutí do konce příštího týdne sesbírají podpisy a vyvolají hlasování o nedůvěře kabinetu. Fiala podle ní i předsedy ANO Andreje Babiše dosud bagatelizoval informace portálu iDNES.cz, že Rakušan měl šifrovaný telefon. Rakušan uvedl, že telefon měl, ale prakticky ho nevyužíval. Vlastnictví šifrovaného telefonu podle Fialy nemůže být důvodem pro odvolání člena vlády, není na něm nic nelegálního ani nemorálního, uvedl. Upozornil také, že hlasování o nedůvěře by vzhledem k převaze koaličních poslanců nemělo dopad, jedině by zkomplikovalo práci Sněmovny. Rakušan výzvu označil za frašku.

Předseda ANO a bývalý premiér Babiš dopisem požádal Fialu o jednání ve věci dalšího Rakušanova setrvání ve funkci ministra vnitra. Fiala považuje za vhodnější aktuální veřejnou diskusi než jednání za zavřenými dveřmi. Babiš považuje za zcela nemyslitelné, aby jakýkoli zástupce hnutí STAN byl v čele tohoto resortu. Z mediálních informací podle expremiéra vyplývá, že podle policie byla předvolební kampaň hnutí STAN financována z korupčních peněz spjatých s kauzou Dozimetr.

Prezident se na dnešní tiskové konferenci také znovu vyjádřil ke konsolidačnímu balíčku, který má podle vlády přispět ke snižování rozpočtových schodků. Pavel míní, že navržená opatření nestačí a budou třeba další kroky k ozdravení veřejných rozpočtů. Na druhou stranu vnímá, že nestačí jen ekonomický pohled, ale také to, co je politicky průchodné a sociálně únosné. Balíček, který nyní projednává Sněmovna, tak podle něj bude kompromisem, výsledkem možného. Na definitivní hodnocení si chce počkat na to, jak se návrh změní po projednání v Parlamentu. Závěrečná sněmovní debata k balíčku bude v Poslanecké sněmovně pokračovat ve středu 11. října.