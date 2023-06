Pavel: Není možné omezení práv kvůli sexuální orientaci

Praha - Není možné, aby část společnosti měla omezená práva kvůli sexuální orientaci, míní prezident Petr Pavel. Zákon s manželstvím pro všechny nepovažuje za revoluci, ale za spravedlivý právní rámec. Řekl to ve své videozdravici na dnešní konferenci v Senátu o manželství a rodičovství pro gay a lesbické páry. Přijetí zákona na akci podpořili i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Dolní komora by měla ve čtvrtek rozhodovat o tom, zda normu propustí do dalšího projednávání. Jednotný názor ve Sněmovně není. Změna má své zastánce i odpůrce. Dnešní konferenci uspořádala iniciativa Jsme fér, která manželství pro všechny prosazuje.

"Není možné, aby část společnosti měla omezená práva kvůli své sexuální orientaci," řekl ve zdravici Pavel. Podle něj téma budí velké vášně a vede k emotivním debatám, ve kterých se ztrácí práva lidí a jejich dětí. Uvedl, že podle průzkumů jsou lidé manželství pro všechny nakloněni. "Opravdu se nechystá žádná revoluce, ale pouze spravedlivý právní rámec pro páry a rodiny, které už existují a jsou součástí naší společnosti," uvedl prezident.

Vystrčil vývoj v Česku přirovnal k ověřování zákonů v přírodních vědách. Pokud přestanou platit či nestačí na nové skutečnosti, upraví se, popsal šéf Senátu. "Realita se děje bez toho, jestli to máme někde psáno. Jsme v situaci, kdy nějakou část společnosti odmítáme popsat, protože si myslíme, že když ji nepopíšeme, tak to tak nebude. Ale ono to tak bude... To, že věci nepopíšeme a nedáme jim řád a pravidla, neznamená, že se nestávají a nebudou stávat," řekl Vystrčil. Zmínil stejné šance pro všechny skupiny. Poukázal na vyšší podporu uzákonění manželství pro všechny u mladších dotázaných. "I z hlediska budoucnosti by to mělo být tak, že budeme respektovat názor těch, kteří přicházejí a ponesou odpovědnost," dodal Vystrčil.

Aplaus si za své emotivní vystoupení vysloužila šéfka Sněmovny. Svého muže označila za nejdůležitějšího člověka a oporu ve svém životě. "Zkrátka chci, aby tohle mohli zažívat i jiní. Co je na tom tak nepochopitelného?" řekla dojatě Pekarová Adamová. Věří, že se na manželství pro všechny bude "velmi brzy" pohlížet stejně samozřejmě jako na volební právo žen.

Od července 2006 mohou páry gayů a leseb uzavírat v ČR registrované partnerství. Registrovaní nemají třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod. Sirotčí důchod nemusí získat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon adopci zakazuje. V ČR takzvané duhové rodiny s dětmi už žijí. Oficiálně mohou mít děti dvou matek a dvou otců ale jen jednoho rodiče.

Sněmovna by měla projednávat novelu občanského zákoníku. Podle návrhu by manželství nemělo být svazkem muže a ženy, ale dvou lidí. Řada politiků to odmítá. Rozdílné názory mají i zákonodárci v jednotlivých klubech. Jeden ze spoluautorů novely Josef Bernard (STAN) podotkl, že hlasování bude volné a poslanci budou rozhodovat sami za sebe.