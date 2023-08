Pavel: Nedostal jsem data prokazující, že Fremr jako soudce či člověk selhal

Praha - Prezident Petr Pavel zatím nedostal žádná fakta, která by prokázala, že kandidát na ústavního soudce a místopředseda pražského vrchního soudu Robert Fremr jako soudce nebo jako člověk selhal v souvislosti s takzvanou kauzou Olšanských hřbitovů. Prezident to dnes řekl plénu Senátu, kam přišel představit další trojici kandidátů na soudce Ústavního soudu (ÚS). Fremr podle něj získal nominace od nejvyššího počtu právních institucí, na které se prezident obrátil.

Nominaci soudců Fremra a Veroniky Křesťanové, stejně jako profesorky občanského práva Kateřiny Ronovské doporučily oba senátní výbory, které se nominacemi zabývaly. Fremr nemá jasnou podporu senátorů, podle některých zákonodárců totiž vznikly pochybnosti ohledně kauzy z roku 1988. Na obžalobě se tehdy podílela komunistická tajná policie. Fremr odmítl, že by o tom věděl a že by rozhodoval vědomě a účelově na pokyn StB. Senátorům kauzu popsal osobně i v dopise.

Pavel byl překvapen, když se před dvěma týdny dozvěděl o námitkách vůči Fremrově osobní integritě i od lidí, kterých si pro jejich dlouhodobé postoje a názory váží. "Dostával jsem i doporučení, abych nominaci stáhl. Položil jsem si však otázku, zda bych se ve snaze vyhnout se riziku neúspěchu nestal sám tím, kdo způsobuje určité bezpráví bezúhonnému člověku s nepopiratelnou profesní pověstí," řekl prezident.

Zatím nedostal fakta prokazující Fremrovo selhání, přičemž věnoval hodně času studiu dostupných dokumentů a archivních materiálů. Výhodou dnešní doby je, že lze o podobných případech diskutovat, vznášet pochybnosti, ale současně vyslechnout argumenty na obhajobu, míní.

Fremra Pavel nazval špičkovým trestním soudcem s bohatou mezinárodní zkušeností. Prokázal podle něj mimořádně důležitou vlastnost, a sice odolat politickému tlaku. Těší se podle prezidenta mimořádné podpoře a respektu odborné veřejnosti. "Jeho kredit je takový, že každý právník, se kterým jsem se bavil, nominaci jednoznačně doporučil," dodal Pavel.

Na Ronovské Pavel ocenil nasazení a aktivity nad rámec toho, co by musela dělat jako akademička. Překvapila ho její lidská spontánnost a otevřenost. Má podle něj velký mezinárodní rozhled a zkušenosti z právních systémů v jiných zemích. "Cením si bohaté praxe s poradenstvím pro občanskou společnost a spolupráce s neziskovým sektorem. Tato zkušenost není v právní komunitě příliš častá, ale přitom může být pro ÚS velmi cennou," uvedla hlava státu.

Na Křesťanové Pavel oceňuje šíři zkušeností, preciznost i to, že je ochotna složitou judikaturu vysvětlovat studentům i veřejnosti. Kromě soudkyně dříve pracovala jako advokáta, což podle prezidenta znamená zkušenosti ze dvou významných právních profesí.

Podle Pavla dnes nakonec vyhraje svobodné a demokratické rozhodnutí Senátu, které jako prezident bude "samozřejmě respektovat".

Pavel si dnes vyhradil na jednání Senátu čas do 13:30. Zopakoval, že by chtěl ÚS pestrý z hlediska právních profesí, přístupu k právu, generační příslušnosti i pohlaví. Celkem zatím navrhl tři muže a tři ženy. Dosud nominoval čtyři soudce a soudkyně a dva akademiky a akademičky, v budoucnu by rád předložil Senátu kandidáty nebo kandidátky z prostředí advokacie a státního zastupitelství.