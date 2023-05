Pavel na sněmu SMO kritizoval komunikaci vlády, reformy nemá dělat z centra

Pavel: Adresné zvýšení koeficientu pro dělbu daní by pomohlo postiženým obcím

Zlepšit situaci ve strukturálně postižených městech a obcích by podle prezidenta Petra Pavla mohlo adresné a dočasné zvýšení koeficientu, jehož pomocí se do obecních rozpočtů přerozdělují peníze z daňových výnosů. Vybrané obce by díky tomu získaly z daní více peněz na svůj rozvoj.

"Jenom úpravou řekněme o jednu desetinku bychom mohli výrazně některým městům pomoci," řekl dnes Pavel na sněmu Svazu měst a obcí ČR v Olomouci. Finanční prostředky vyčleněné na obnovu krajů jsou podle Pavla na první pohled dostatečné, nedostatečná je však pomoc při zpracovávání projektů. "To je věc, která nás dlouhodobě brzdí," uvedl.

Podle prezidenta lze vytipovat města, která se dlouhodobě potýkají se strukturálními problémy a potřebují pomoc státu. Dočasné zvýšení koeficientu používaného při dělbě daňových výnosů by jim mohlo zajistit více peněz v rozpočtech na řešení problémů. Strukturálně postižené regiony podle prezidenta bojují s nižší kvalitou života místních obyvatel, kterou lze měřit různými kritérii. Podle nich lze analyzovat situaci obcí a následně zaměřit pozornost na ta města, která jsou na tom nejhůř. "Centrálně naplánovaná obnova krajů většinou přinese paušální pohled a nebude reagovat na místní poměry," podotkl.

Prezident dnes na sněmu SMO zapochyboval o správnosti nastavení rozpočtového určení daní. "Je to sice téma, které je hodně výbušné, ale máme tam několik disproporcí. Například koeficienty, které poměrně nelogicky rozdělují daně mezi velkými městy," upozornil Pavel. Například Liberec kvůli rozpočtovému určení daní zvažuje podání ústavní stížnosti, současné rozdělení považuje za nespravedlivé. Liberci dlouhodobě vadí, že v přepočtu na každého obyvatele jsou koeficientem zvýhodněná kromě Prahy už jen tři další největší města, tedy Brno, Ostrava a Plzeň.