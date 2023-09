Pavel na jižní Moravě navštíví Moravský kras i tornádem zasažené obce

Praha - Prezident Petr Pavel bude při nadcházející dvoudenní návštěvě Jihomoravského kraje jednat se zástupci kraje, místních firem či starosty obcí zasažených předloňským tornádem. Navštíví Moravský kras nebo archeologické naleziště u Mušova. V úterý jej nejdříve čeká jednání s vedením kraje a Brna, odpoledne vyrazí na Blanensko. Středeční program zahájí na Břeclavsku setkáním se starosty obcí, které v červnu 2021 zasáhlo ničivé tornádo. Starostka Hrušek Jana Filipovičová (KDU-ČSL) návštěvu vnímá jako velkou čest i příležitost pro občany, řekla dnes ČTK.

Pavel s manželkou Evou zahájí program v úterý dopoledne příjezdem do budovy krajského úřadu v Brně. V plánu tam má debatu s hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) a primátorkou města Markétou Vaňkovou (ODS). Následuje oběd prezidentského páru s Grolichem a manželkou. "Bude to hodně pracovní a ukážeme i to nejlepší z Moravy," uvedl Grolich.

Odpoledne se Pavel spolu s britským velvyslancem Mattem Fieldem zúčastní odhalení pamětní desky česko-britské spolupráce a návštěvy krále Karla III. "Deska je připomínkou česko-britské spolupráce, protože u vzniku Technologického parku byla britská firma Bovis řízená českým emigrantem Františkem Lamplem," poznamenala ředitelka pro marketing a strategii parku Jitka Sládková. "Jsme velice rádi, že si pan prezident našel čas na zastávku v parku, kde dnes pracuje více než 7000 lidí, většinou s vysokoškolským vzděláním. Tvoří inovace do celého světa a letos slaví 30 let," dodala.

Po Technologickém parku bude následovat setkání se zástupci firem, vedením města a kraje v Jihomoravském inovačním centru. Další setkání se starosty chystá v Domě přírody Moravského krasu v Blansku, kde je v plánu i návštěva jeskyně. Na závěr dne se prezident zúčastní debaty serveru Seznam Zprávy v blanenském kině.

Středeční program zahájí Pavel na Břeclavsku setkáním se starosty obcí, které v červnu 2021 zasáhla extrémní bouře s krupobitím a tornádem a způsobila škody přibližně za 15 miliard korun. "Předpokládám, že tématem budou problémy při tornádu i po něm. Představíme také projekty, které se nám podařilo uskutečnit, kam jsme se dostali za dva roky," sdělila Filipovičová.

V obci Hrušky, která patřila mezi zasažené, je na programu i setkání a debata s občany ve školní tělocvičně. "Uvidíme, co bude lidi zajímat. Určitě to ale vnímáme jako příležitost a čest. Návštěva vstoupí do historie obce, nikdy u nás žádný prezident nebyl," uvedla starostka.

Odpoledne Pavel navštíví archeologické naleziště Hradisko u Mušova. "Vnímáme to jako ocenění archeologického významu minulosti Jihomoravského kraje a České republiky. Pana prezidenta provedeme naší prezentační budovou a nastíníme mu také širší tematické spektrum, kterým archeologie přispívá k současnému dědictví České republiky," řekl ředitel Archeologického ústavu Akademie věd Brno Balász Komoróczy.

Následovat bude setkání s vinaři v Dolních Dunajovicích a na závěr prohlídka velitelství vzdušných sil armády v Náměšti nad Oslavou na Vysočině.