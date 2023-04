Pavel kritizoval komunikaci vlády s veřejností

Liberec - Prezident Petr Pavel při svém večerním setkání s lidmi v Liberci kritizoval komunikaci vlády s veřejností. Neumí pořádně prodat a vysvětlit ani věci, které dělá dobře, řekl. Už odpoledne kritizoval vládu Petra Fialy (ODS) za komunikaci s kraji a obcemi o rušení poboček České pošty a finančních úřadů.

"Vláda opravdu ne úplně dobře komunikuje to, co dělá. Neříkám, že všechno to, co dělá, dělá dobře. Určitě by se některé věci daly dělat líp. Ale i ty, které dělá, tak neumí pořádně prodat, neumí pořádně vysvětlit. A to snižuje i to dobré, co udělá vůči veřejnosti. Je to věc, která nejenom této vládě, ale celé zemi škodí," řekl Pavel. Špatná komunikace vlády vyvolává podle něj spoustu negativních emocí, proto bude i toto téma, které chce s premiérem na schůzce 2. května probrat.

Mnoho opatření, které vláda dělá, by podle prezidenta lidé pochopili, kdyby je pořádně vysvětila. Kromě negativních emocí tím podle něj dává vláda opozici včetně té extrémní zadarmo munici, kterou pak může velice úspěšně využívat a do určité míry radikalizovat lidi, kteří jsou nespokojení. "Pokud by dostali uspokojivé vysvětlení, tak by možná ani na ty demonstrace nechodili, ale protože se jim toho vysvětlení nedostává a nebo to, co se k nim dostane, na ně spíš působí jako arogance než jako vysvětlení, tak je to potom do těch ulic vhání," řekl prezident.

Jedním z témat, kde je špatná komunikace velkým problémem, je podle prezidenta důchodová reforma. Reforma i konsolidace veřejných příjmů jsou přitom podle něj nutné. "My si na důchody půjčujeme stále víc a víc a dostáváme se do situace, kdy už se začínáme blížit dluhové pasti, protože i splátky úroků z těch půjček už významně zatěžují státní rozpočet," upozornil. Ujistil, že je připraven o problematice debatovat a v okamžiku, kdy budou na stole nějaké alternativní návrhy, tak je připraven diskusi moderovat.