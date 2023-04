Pavel kritizoval komunikaci vlády s kraji a obcemi o rušení poboček pošty

Liberec - Prezident Petr Pavel při návštěvě Libereckého kraje kritizoval komunikaci vlády s kraji a obcemi o rušení poboček České pošty a finančních úřadů. Na dnešní tiskové konferenci poznamenal, že záměr nebyl nijak konzultován s hejtmany a starosty. Apeloval také na decentralizaci státních i dalších institucí.

Pavel má v plánu kromě schůzky s premiérem Petrem Fialou (ODS), jež se uskuteční v úterý, také setkání s vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), se zástupci Svazu měst a obcí a Asociace krajů. Se všemi chce řešit vzájemnou komunikaci.

"Přináší to nejen řadu problémů, které potom starostové musejí řešit. Dalo se jim předejít, kdyby komunikace od počátku byla lepší," poznamenal Pavel.

Kabinet nedávno schválil nařízení, které povede ke snížení minimálního počtu poboček provozovaných poštou na 2900. Pošta již dříve zveřejnila předběžný seznam 300 pošt ke zrušení. Ministerstvo financí také od července zruší 77 z 201 územních pracovišť finančních úřadů. Z toho 56 budou pracoviště, která už nyní fungovala v omezeném režimu.

Podle Pavla rozhodnutí vlády vychází z náročnosti státní správy, kterou se kabinet snaží redukovat, ale také z předpokladu, že už je celá společnost a celý stát dostatečně digitalizován, aby většinu agend mohl zvládat po internetu. Podle prezidenta se ale ukazuje, že části některých regionů jsou dodnes bez pořádného připojení. Vláda by tak měla vytvořit alespoň základní podmínky k fungování na internetu, pokud to vyžaduje, míní.

Se zástupci vládního kabinetu chce Pavel řešit i to, do jaké míry je rozhodnutí o rušení poboček pošty závazné, či zda se do něj dá ještě vstupovat. "Protože diskuse s kraji a se starosty mohla vést k tomu, že by byli schopni situaci i při dosažení cíle, který vláda sledovala, řešit i efektivnějšími způsoby," uvedl. Zmínil například program Pošta partner, což jsou pobočky, které obsluhují obce nebo soukromníci.

Dalším problémem podle Pavla je decentralizace institucí, a to jak státních, tak vzdělávacích či kulturních. "Mohla by výrazně pomoci regionům pozvednout úroveň, protože jakákoli centrální instituce nebo její pobočka přináší do regionů nové příležitosti," konstatoval prezident.

S Fialou bude Pavel příští týden jednat i o obměně ve vládě po oznámené rezignaci ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) nebo o připravovaném vládním návrhu na konsolidaci státního rozpočtu. Prezident očekává rušnou debatu, témat má minimálně pět, řekl dnes novinářům.

Chce mimo jiné znát Fialovu představu o tom, co hodlá dělat s vnímáním vlády velkou částí veřejnosti. Například z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM) vyplývá, že Fialova vláda dostala od obyvatel Česka nejhorší hodnocení od kabinetu Petra Nečase (ODS) v roce 2013.

Premiér a ministři sice hovoří o tom, že mají odvahu přijímat nepopulární kroky, které jsou potřebné. Mnohem důležitější je ale správně lidem vysvětlit, proč jsou daná opatření nutná, míní Pavel.

Cestu zahájil prezident Pavel ve Frýdlantském výběžku

Prezident Petr Pavel dnes ráno zahájil ve Frýdlantském výběžku návštěvu Libereckého kraje. Kolem 09:30 přijel s manželkou Evou do Nového Města pod Smrkem, kde na ně čekaly stovky lidí a také starostové obcí a hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Jde o první návštěvu českého prezidenta v tomto kraji téměř po šesti letech. Naposledy tu byl Pavlův předchůdce, Miloš Zeman, v květnu 2017.

Pavel se dnes na městském úřadu setkal s představiteli města i dalšími starosty z Frýdlantska, poté se pěšky za doprovodu stovek místních přesunul do nedalekého areálu bývalé Textilany, kde těžké stroje dokončují demolici léta nevyužívaných budov. Investor má zájem plochu využít pro rekreační bydlení a služby s tím spojené, naráží ale na problémy ve stavebním řízení a v povolování změn v územních plánech v obci s rozšířenou působností. Město přitom podle místostarosty Jaromíra Pelanta (NEZ) projekt podporuje, zajistil by práci a přilákal turisty.

"Je tady skvělý projekt, který může přinést nejenom místu, ale i regionu příležitosti pro bydlení, vzdělávání, kulturu, sport a další vyžití, množství pracovních příležitostí a naráží to na stavební řízení. Myslím, že kdekoliv máme projekt, který nabízí mnohem více výhod než nevýhod, tak bychom měli být mnohem pružnější a reagovat rychleji. Klasickým příkladem je tady nedaleké Polsko, které řeší tyto problémy mnohem rychleji než my a vlastně se řídí stejnými evropskými regulemi jako Česká republika. Není jediný důvod, aby to u nás trvalo násobně déle než v Polsku," řekl na dotaz novinářů Pavel. Dodal, že by s odstraňováním podobných byrokratických překážek mohl ve své funkci pomoci.

Návštěva zdemolovaného areálu, který je příslibem něčeho nového, může být podle Pavla i symbolická. "V tomto kraji můžeme vidět často protiklady. Na jedné straně úžasné inovace, technologický pokrok, například v nanotechnologiích, na druhé straně vyloučené lokality, které si svými problémy nijak nezadají s regiony tří strukturálně postižených regionů, které jsme navštívili předtím. Rozdíl, který tady vnímám, je nejenom v nápadech, které tady mají, odhodlání se tomu věnovat, ale také v tom, že tady mají celou řadu dobrých příkladů, které se týkají právě třeba práce i s vyloučenými lokalitami, práce s nepřizpůsobivými občany, kde se jim daří některé věci posouvat kupředu," dodal prezident.

Podle Půty je Frýdlantský výběžek místem, kde je v kraji nejvyšší nezaměstnanost, nejnižší HDP na obyvatele a celá řada dalších problémů. "Já jsem se po zkušenostech i z návštěv minulého pana prezidenta rozhodl, že ukazovat hlavě státu to, co v kraji funguje, sice můžeme, ale protože jedno z témat pana prezidenta Pavla byla pomoc těm regionům, které jsou na tom ekonomicky a ze všech dalších ukazatelů nejhůř, tak začínáme právě v Novém Městě pod Smrkem," řekl Půta ČTK. Bude rád, když bude prezident nositelem pomoci regionům. "Bez zásadní podpory těchto regionů budeme v dalších letech přihlížet tomu, jak se z nich dál stěhují lidé, že je tam méně a méně obecně dostupných veřejných služeb od lékařů, školství a všeho dalšího. A já si skutečně nemyslím, že by Česká republika měla za dalších 20 roků vypadat jako pětimilionová aglomerace kolem Prahy a potom venkov, ve kterém se z velké části lidem žije podstatně hůř," dodal.

Cesta do Libereckého kraje je sice už čtvrtým výjezdem Pavla do regionů po prezidentských volbách, je to ale zároveň poprvé, co navštíví nějaký kraj, kde vyhrál nad svým protikandidátem Andrejem Babišem (ANO). Ve druhém kole prezidentské volby v kraji Pavel získal 58,8 procenta hlasů, Babiš dostal 41,19 procenta.