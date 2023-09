Pavel končí návštěvu USA, navštíví závod zbrojovky Colt

Český prezident Petr Pavel si pobyt v New Yorku zpestřil ranním během v Central Parku, 20.září 2023.

Český prezident Petr Pavel si pobyt v New Yorku zpestřil ranním během v Central Parku, 20.září 2023. ČTK/Penkalová Lenka

New York/Hartford (USA) - Český prezident Petr Pavel dnes ukončí svou cestu do Spojených států návštěvou závodu české zbrojovky Colt CZ v Hartfordu ve státě Connecticut. Pavel je v USA od neděle a hlavním bodem jeho programu bylo jednání Valného shromáždění OSN. Colt je jedinou firmou, do níž během svého pobytu zavítá.

Amerického výrobce zbraní Colt, jehož tradice sahá až do poloviny 19. století, koupila skupina, tehdy ještě pod jménem CZG – Česká zbrojovka Group SE (CZG), v roce 2021. Název společnosti na Colt CZ Group SE (Colt CZ) změnila v dubnu 2022.

Prezident se má sejít s vedením společnosti - předsedou představenstva skupiny Colt CZ Janem Drahotou a také s generálním ředitelem firmy Colt Dennisem Veilleuxem. Pro Colt CZ pracuje také bývalý diplomat Petr Kolář, který s prezidentem do USA odcestoval jako člen jeho delegace.

Holding Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems. Skupina má sídlo v České republice a výrobní kapacity v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává více než 2000 lidí.

Za první letošní pololetí holding vykázal výnosy 6,9 miliardy korun. Meziročně byly nižší o 2,7 procenta, a to kvůli poklesu prodeje zbraní, dopadům přepočtu z cizích měn a meziročně nižším prodejům v USA. Upravený zisk zbrojařské skupiny dosáhl od ledna do června 1,19 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 1,3 procenta.