Pavel: Karlovarský kraj má velký potenciál, je třeba ale zlepšit kvalitu života

Cheb - Karlovarský kraj sice trápí systémové problémy, má ale řadu příležitostí k rozvoji a velký potenciál k dalšímu růstu. Při dnešní návštěvě regionu to novinářům řekl zvolený prezident Petr Pavel. Za důležité považuje nejen lépe využívat a koordinovat podpůrné dotační programy, ale také zlepšit kvalitu života v kraji, tedy například dopravní dostupnost, služby, bydlení, školství i kulturní možnosti. Nastupující prezident chce poznat hlouběji problémy v regionech, které trápí důsledky těžby uhlí, nižší vzdělanostní úroveň nebo mzdy. Jako první proto zavítal do Karlovarského kraje, příští týden se chystá do sousedního Ústeckého kraje a po březnové inauguraci chce navštívit také Moravskoslezský kraj. Tyto tři kraje byly jediné, kde v lednových volbách hlavy státu vyhrál Pavlův protikandidát Andrej Babiš (ANO).

V Karlovarském kraji vidí budoucí prezident problém v tom, že chybí dostatečná kvalita života - mladí a kvalifikovaní lidé kvůli tomu odcházejí žít jinam nebo pracují v Německu. Kraj je přitom podle Pavla v řadě ohledů atraktivní a nabízí spoustu možností k rozvoji. Za důležité považuje, aby ministerstva a další resorty lépe koordinovaly svou činnost při realizaci unijních i národních transformačních programů s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých oblastí. "Je v celospolečenském zájmu některé regiony zvýhodnit více," dodal Pavel.

Pavel začal dvoudenní návštěvu kraje v Aši, odkud se přesunul do Chebu, kde navštívil mateřské centrum Klubíčko a jednal s podnikateli. Navštívil i společnost BWI, která u Chebu vyrábí tlumiče a brzdy do automobilů. Firma, která má čínské vlastníky, nabízí přes 200 pracovních míst a podle Pavla má zásluhu na rozvoji regionu. Zdůraznil, že na čínských investicích či obchodování s touto asijskou velmocí není samo o sobě nic špatného. Vadí mu spíše společnosti jako Huawei, které jsou napojené na čínský komunistický režim a mohou představovat bezpečnostní riziko.

Pavel se ještě dnes zastaví na radnici v Sokolově, v Karlových Varech se setká s představiteli kraje a města a zahájí hokejový zápas mezi karlovarskou Energií a pražskou Spartou. Na závěr prvního dne návštěvy se setká s občany v krajské knihovně.

V Chebu na Petra Pavla čekali příznivci i několik oponentů

V Chebu na nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, který ve městě navštívil mateřské centrum Klubíčko, čekalo několik příznivců a odpůrců. Příznivci se s ním fotili, jedna z žen zmínila, že do budoucího prezidenta vkládá velké naděje. Jednoho z odpůrců policisté odvedli dál od vstupu do mateřského centra. Pavel kromě mateřského centra navštívil i vedení města v čele se starostou za ANO Janem Vrbou a pak šel na oběd s podnikateli.

Před mateřským centrem na Pavla čekalo několik příznivců, kteří se s ním fotili nebo si od něj nechali podepsat knihu. Zuzana Bošková na Pavla čekala asi 20 minut. “Je přesný, to je dobře. Vkládáme do něj velké naděje. Obzvlášť tohle město by potřebovalo vyčistit vzduch. Bývalo to město, kde byla tři kasárna. Ale já jsem optimistka, věřím tomu, že se to tady pohne a bude se nám dobře žít. A pan prezident nám v tom pomůže,” řekla Bošková.

Na chodníku před Klubíčkem čekal na Pavla i starší muž se psem. "Hanba vám!," pokřikoval na novináře. Když ho policisté odvedli dál od vstupu do mateřského centra, z druhé strany ulice pískal na píšťalku.

Návštěva mateřského centra se odehrála v klidné atmosféře. "Pro nás byl dárek už jen ta samotná návštěva," řekla po jednání s Pavlem předsedkyně spolku Klubíčko Martina Paboučková. "Máme ale příslib nějakého finančního daru ze zbytku prezidentské kampaně. Rádi bychom vybavili učebnu pro výuku počítačů, mediální východu a podobně. Hlavně pro rodiny, které nemají doma počítač nebo přístup na internet," popsala Paboučková.

Mateřská centra, jako je Klubíčko, nabízejí veřejný a bezpečný prostor pro rodinu, umožňují prevenci sociálního vyloučení a podporují vícegenerační soužití. Klubíčko poskytuje i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo kariérní poradenství. Organizuje dětské skupiny, ale také příměstské tábory pro děti.

"Mateřské centrum a jeho aktivity využívá asi 300 rodin. Co se týká sociálně aktivizační služby, tak máme plno, 30 rodin," popsala Paboučková. Zmínila, že centrum spolupracuje i s rodinami uprchlíků, a to je asi 3500 lidí.

Pavel zahájil návštěvu Karlovarského kraje v Aši

Pavel dorazil dnes krátce před 10:00 na městský úřad v Aši na Chebsku. Pavel přijel do Aše s manželkou Evou v doprovodu tří aut. Před radnicí je přivítalo několik lidí. Na příjezd dohlíželi policisté v uniformách i v civilu. Pavel přítomné lidi i novináře pozdravil a přivítal se s vedením města.

Vedení radnice jednalo s Pavlem o sociální situaci, pracovním trhu nebo dostupnosti lékařské péče. Starosta Vítězslav Kokoř (ANO) mu představil záměr Aše daňově zvýhodnit ašský region. "Problém Ašska je, že tady čelíme konkurenci trojnásobných mezd v Německu. Dneska tu zanikají služby, nejsou tu restaurace. Lidé, kteří pracují v Německu, ztrácejí integritu s městem a my potřebujeme lidské zdroje tady ve městě," řekl starosta. "Potřebujeme nějaký jiný nástroj, než jsou dotace, dotace nám sem nepřivedou doktory, učitele a další profese," dodal. Starosta také pozval Pavla v srpnu do Aše na oslavy Bavorsko-českých týdnů přátelství.

Mzdy v Karlovarském kraji jsou nejnižší v republice. Průměrná hrubá měsíční mzda loni ve třetím čtvrtletí dosahovala téměř 35.000 korun a za celorepublikovým průměrem zaostávala asi o 4900 korun, za Prahou s nejvyššími výdělky pak o 13.700 korun. Nezaměstnanost v kraji byla v lednu s mírou 4,5 procenta čtvrtá nejhorší v republice po Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.