Pavel jmenuje šéfa BIS Koudelku generálem, pokud dostane od vlády návrh

Praha - Pokud dostane prezident Petr Pavel od vlády příslušný návrh, jmenuje ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku generálem. Novinářům to řekl na dnešní tiskové konferenci. Vláda návrh povýšit Koudelku do generálské hodnosti projedná ve středu. Bývalý prezident Miloš Zeman návrh kabinetu týkající se šéfa kontrarozvědky sedmkrát odmítl.

Pavel připomněl, že se jmenováním Koudelky generálem počítal už od doby své prezidentské kampaně. "Od doby, kdy jsem hovořil o tom, že jsem připraven ho jmenovat na základě návrhu vlády při první možné příležitosti, nedošlo k žádné událosit, která by můj názor měla změnit. Pokud dostanu od vlády návrh, budu ho jmenovat," řekl.

Bývalý prezident Zeman byl ke Koudelkovi a k celé BIS silně kritický a opakovaně ho generálem odmítl jmenovat. Příslušné návrhy na povýšení mu předložila Fialova vláda, ale i předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO). Při poslední příležitosti loni v říjnu už kabinet Koudelku nenavrhoval s tím, že počká na březnový konec Zemanova mandátu.

Koudelka se narodil v roce 1965, vystudoval České vysoké učení technické. Je dlouholetým pracovníkem kontrarozvědky, v tajných službách je od roku 1992. Deset let vedl odbor kontrašpionáže. Ředitelem BIS ho v roce 2016 poprvé jmenovala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), vystřídal dlouholetého šéfa BIS Jiřího Langa. Po skončení mandátu byl řízením BIS krátce pouze pověřen, plnohodnotně se postu ujal znovu loni v únoru.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) dnes řekl, že na názoru vlády ohledně Koudelky se také nic nezměnilo. "Pokud to vláda skutečně ve středu projedná, potom je to už jen administrativní úkon poslat seznam prezidentovi," řekl. Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.